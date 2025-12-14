De snelle opmars van Unibet Rose Rockets richting de top van het wielrennen gaat hand in hand met grote ambities, maar ook met duidelijke keuzes. De ploeg, die ooit begon als een YouTube-project en inmiddels nadrukkelijk mikt op deelname aan de Tour de France, heeft een rigoureuze beslissing genomen.

Het gaat om de Italiaanse wielrenner Giovanni Carboni. De 30-jarige klimmer is per direct ontslagen door Unibet Rose Rockets, zo maakte de ploeg zaterdagavond bekend via X. Carboni was sinds september al voorlopig geschorst nadat bij hem onverklaarbare afwijkingen waren vastgesteld in zijn biologisch paspoort.

Die afwijkingen werden geconstateerd door de internationale wielrenunie UCI en kunnen wijzen op mogelijke dopingpraktijken. Hoewel Carboni formeel nog niet schuldig is bevonden, besloot de ploeg eerder al hem uit competitie te nemen in afwachting van verdere ontwikkelingen.

Besluit na intern onderzoek

Volgens Unibet Rose Rockets lag de doorslag voor het ontslag echter niet alleen bij de bevindingen van de UCI. Een intern onderzoek wees volgens de ploeg uit dat Carboni zijn transparantie- en loyaliteitsplicht heeft geschonden. "Ondanks zijn mogelijke onschuld heeft ons interne onderzoek dit bevestigd", liet Unibet Rose Rockets, de ploeg van Bas Tietema, weten.

De onregelmatigheden in het biologisch paspoort van Carboni dateren uit 2024, toen hij nog uitkwam voor het Japanse JCL Team UKYO. Dat jaar kende hij sportief gezien juist succes, met onder meer twee etappezeges en eindwinst in de Ronde van Japan, evenals een ritzege in de Ronde van Bulgarije.

Duidelijke koers richting de Tour de France

Het besluit past in de koers die de ploeg van Tietema de afgelopen jaren vaart. Unibet Rose Rockets groeide razendsnel van een YouTube-kanaal uit tot een serieuze profploeg, die zich met de komst van Dylan Groenewegen en Wout Poels voor komend seizoen nadrukkelijk heeft versterkt. De ambitie om via een wildcard aan de start van de Tour de France van 2026 te verschijnen is springlevend, maar mag volgens de ploeg niet ten koste gaan van geloofwaardigheid.

Voor Carboni betekent het ontslag dat hij op zoek moet naar een nieuwe wielerploeg. Voor Unibet Rose Rockets is het vooral een signaal naar buiten toe: ook nu de Tour-droom dichterbij komt, worden concessies aan de kernwaarden van het team niet gedaan.