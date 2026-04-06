Mathieu van der Poel hoeft met één grote concurrent minder rekening te houden tijdens Parijs-Roubaix aankomend weekend. Remco Evenepoel doet niet mee met de Franse voorjaarsklassieker.

De Belgische wielrenner Evenepoel ziet alsnog af van deelname aan Parijs-Roubaix komende zondag. De olympisch kampioen hield die mogelijkheid open na zijn sterke debuut in de Ronde van Vlaanderen, maar zijn ploeg Red Bull-Bora-Hansgrohe bevestigde aan de Belgische sportzender Sporza dat hij zijn eerste optreden in de kasseienklassieker uitstelt.

Evenepoel eindigde afgelopen zondag als derde in 'Vlaanderens Mooiste' achter de Sloveense winnaar Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Hij maakte pas laat zijn start bekend in de Vlaamse voorjaarskoers en liet na afloop bij Sporza weten dat hij deelname aan Parijs-Roubaix wilde bespreken met de ploegleiding.

'We houden ons aan het plan'

Die hield vast aan de bestaande plannen. "Remco zal zijn focus behouden op de Ardennen. Na zijn indrukwekkende debuut in de Ronde is Roubaix iets waar we samen naar kunnen kijken de komende jaren. Maar voor nu houden we vast aan ons plan", meldde een woordvoerder. Het houdt in dat Evenepoel start in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Mathieu van der Poel

Wie wel vol voor de zege gaat tijdens Parijs-Roubaix is Van der Poel. De afgelopen drie edities van de voorjaarsklassieker wist de Nederlander allemaal te winnen en hij wil die reeks uitbreiden met een vierde eindoverwinning. Daarvoor moet hij wel zijn rivaal Tadej Pogacar zien te verslaan. Tijdens de Ronde van Vlaanderen afgelopen zondag was de Sloveen Van der Poel nog de baas na een uitstekend geplaatste aanval op de Oude Kwaremont.

Evenepoel rijdt Parijs-Roubaix dus niet, maar hij gaat nog wel van start in een aantal andere voorjaarsklassiekers. Zo staan de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik nog op het programma van de Belgische olympisch kampioen wielrennen. Laatstgenoemde race wist Evenepoel in zijn carrière al twee keer te winnen.