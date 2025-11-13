Mathieu van der Poel blijkt een multitalent, en niet alleen op de fiets. De Nederlandse topwielrenner zette een record neer in een andere sport. "Is dit mijn comeback?"

Van der Poel kneep vroegtijdig in de remmen dit wielerseizoen. De Nederlander had het druk met eerst het veldrijden en vervolgens het wegwielrennen. Van der Poel werd wereldkampioen op de crossfiets en won voorjaarsklassiekers Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Ook was er succes in de Tour de France, met ritwinst en meerdere dagen in de gele leiderstrui. In Frankrijk liep hij uiteindelijk een longontsteking op, wat hem de rest van het seizoen parten speelde.

Van der Poel zet record neer

Van der Poel deed nog wel mee aan een Nederlandse koers en het WK mountainbike, waar hij teleurstelde. Vervolgens ging de alleskunner op de fiets met vakantie. Zo bezocht Van der Poel als golffanaat de Ryder Cup, het prestigieuze toernooi tussen Europa en de Verenigde Staten. Eenmaal thuis in Spanje pakte hij het sporten op, al bleef het bij trainingsrondjes.

Oké, hij kan ook best hard rennen. pic.twitter.com/uNIJ05agm3 — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) November 13, 2025

Op de fiets en met hardloopschoenen. Zo liep Van der Poel onlangs nog met olympisch kampioen wielrennen Greg Van Avermaet. Die won het voorbije weekeinde de halve Ironman in Spanje. En ook Van der Poel zal geen modderfiguur slaan op één van de onderdelen. De Nederlander liet op Strava zien dat hij een persoonlijk record had neergezet op de 10 kilometer. Van der Poel deed er 33 minuten en 52 seconden over, ofwel 3.22 per kilometer.

"Is dit mijn comeback op Strava?", vroeg Van der Poel zich hardop af. Hij deelde de statistieken op de app waar duursporters hun prestaties laten zien. Want de ongeschreven regel is: staat het niet op Strava, dan telt het niet.

Gewaagde belofte

Van der Poel kan de hardlooptraining goed gebruiken. Hij heeft immers een gewaagde uitspraak gedaan tegenover wielerinfluencer en fietsmaat Freddy Ovett. De Nederlander zei bij 100.000 likes op een video een Ironman te doen. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. Inmiddels staat de teller op meer dan 70.000 likes.