Demi Vollering blijft actief in de Tour de France Femmes. De Nederlandse toprenster kwam maandag tijdens de derde etappe hard ten val en moest door ploeggenoten naar de finish geholpen worden. Daar barstte ze in tranen uit en gevreesd werd voor een vroegtijdig en triest einde van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Maar een dikke 16 uur na de valpartij ziet de wereld er heel anders uit.

Haar team Suez-FDJ komt vlak voor de start van de vierde etappe met een grote update omtrent de gezondheid van de Nederlandse. Maandagavond werd al besloten om, ondanks de grote schrik en zorgen, niet naar het ziekenhuis te gaan. De tests werden bij de ploeg gehouden en dat blijkt de juiste beslissing te zijn geweest. Vollering heeft namelijk ook geen hersenschudding opgelopen, nadat eerder al breuken werden uitgesloten.

'We houden haar in de gaten'

Een hersenschudding openbaart zich vaak pas na enkele uren, dus werd Vollering afgelopen nacht in de gaten gehouden en werd er dinsdag aan het einde van de ochtend nieuw onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de schade heel erg meeviel. "De dokter heeft het risico op een hersenschudding teniet gedaan. Met de volledige steun van het team is Vollering vastberaden om aan de derde etappe mee te doen. Het team blijft op z'n hoede en houdt Vollering in de gaten, ook tijdens de warmingup en gedurende de race", schrijft de ploeg in een statement op Instagram.

Geen tijdverlies

De vierde etappe van de Tour de France Femmes is een sprintetappe, dus kan Vollering 'rustig aan' doen. Omdat ze maandag binnen de zone van de laatste vijf kilometer viel, kreeg ze geen tijdverlies aan haar broek. Ondanks de valpartij en de vele minuten later dat ze de finish passeerde achter winnares Lorena Wiebes. De Nederlandse veroverde de groene trui en is ook dinsdag weer favoriet voor de sprintzege. Marianne Vos rijdt in de gele trui. In het klassement staat Vollering nog altijd stevig in de top tien, met uitzicht op meer.

Afgelopen edities

Vollering kwam vorig jaar in de vijfde etappe ten val en verloor toen tijd. De winnares van de Tour van 2023 sloot drie dagen later de Tour af als tweede, op vier seconden van winnares Katarzyna Niewiadoma.