De Franse wielrenner Sofiane Seili (44) is begin september gearresteerd in Rusland. Dat had te maken met zijn poging om een wereldrecord te verbreken. Hij blijft voorlopig vastzitten. 'Hartverscheurend.'

Seili blijft tot zijn proces op 4 oktober in voorlopige hechtenis. Dit heeft de districtsrechtbank besloten, zo melden Franse media. De Russische autoriteiten hebben de exacte redenen voor zijn arrestatie niet bekendgemaakt. Wel wordt hij beschuldigd van het illegaal oversteken van de Russische grens, zo meldt Figaro.

"De districtsrechtbank in de regio Primorski Kraj heeft op 6 september een voorlopige hechtenis bevolen voor Seili, in afwachting van zijn proces", aldus de persdienst van de rechtbank, geciteerd door het Russische persbureau RIA Novosti.

Recordpoging

De 44-jarige Seili werd gearresteerd in Vladivostok, nadat hij een poging deed om het wereldrecord voor het oversteken van Eurazië per fiets te verbreken, zo meldde Le Monde eerder. De Fransman, die op 1 juli vanuit Lissabon vertrok, plaatste volgens L'Équipe op 2 september een bericht op zijn Instagram-account.

Hierin meldde hij dat douanebeambten hem hadden tegengehouden aan de Chinees-Russische grens, nadat hij twee keer had geprobeerd Russisch grondgebied te betreden via twee grensovergangen op 200 kilometer afstand van elkaar. Volgens andere video's op Instagram, die nog steeds online staan, reisde hij door Tadzjikistan, Mongolië en China.

'Hartverscheurend'

De arrestatie is een groot drama voor Seili. "Zo dicht bij het doel falen is hartverscheurend", laat hij weten. "Ik heb nu tien maanden om te beslissen of ik deze recordpoging opnieuw wil doen, of dat het voor altijd een mislukking blijft."

Het Franse consulaat zet zich ook in om te helpen in deze zaak. Seili heeft sinds 2012 deelgenomen aan 20 grote races, waarvan hij er 11 won. Hieronder valt ook de Tour Divide in 2022, een route van 4,5 duizend kilometer van Canada naar de Mexicaanse grens.