Hattrick voor Remco Evenepoel bij nieuwe ploeg in Spanje

Remco Evenepoel heeft ook zaterdag weer gewonnen tijdens de Challenge Mallorca. De Belg van Red Bull-BORA Hansgrohe was tijdens de Trofeo Andratx-Pollença de sterkste en kwam als eerste over de streep. Dat was de derde opeenvolgende zege van Evenepoel in Spanje.

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel is zijn seizoen begonnen met een hattrick in Spanje. Na winst in de ploegentijdrit van donderdag en de Trofeo Serra Tramuntana van vrijdag schreef hij zaterdag ook de volgende koers van de Challenge Mallorca op zijn naam, de Trofeo Andratx-Pollença.

De tweevoudig olympisch kampioen schudde na een rit van ruim 120 kilometer de Fransman Mathys Rondel van zich af op de slothelling. De renner van Red Bull-Bora-hansgrohe kwam met 19 seconden voorsprong als eerste over de meet. De Belg Maxim van Gils won op 1.45 minuut achterstand de sprint om de derde plaats.

De Trofeo Andratx-Pollença was de vierde van vijf koersen van de Spaanse Challenge Mallorca. Evenepoel, die oorspronkelijk alleen de ploegentijdrit zou rijden, komt zondag niet meer aan de start van de vlakkere slotwedstrijd, de Trofeo Palma. Zijn volgende optreden is de vijfdaagse Ronde van Valencia, die woensdag begint.

Evenepoel maakte aan het einde van afgelopen seizoen de overstap van Quick Step naar Red Bull-BORA Hansgrohe. Bij de Duitse ploeg moeten de Tourambities van de Belg bovenaan de wensenlijst staan en dus wordt er dit voorjaar al gekeken naar de grote ronde. Zo werd er geoefend met een ploegentijdrit, die een rentree maakt in Frankrijk.

Bij andere ploegen gaat het voorjaar nog niet helemaal zoals gepland. Zo moet het UAE Team Emirates geweldenaar Tadej Pogacar het de komende tijd stellen zonder handlanger Jay Vine. De Australiër kreeg te maken met een opmerkelijke valpartij, namelijk veroorzaakt door een kangoeroe.