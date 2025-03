Hilariteit om actie in Milaan - Sanremo: ‘Dat is het geheim van Mathieu van der Poel’

Mathieu van der Poel boekte zaterdag opnieuw een zege in zijn indrukwekkende carrière. De Nederlandse wielrenner schreef na een spectaculaire finale de klassieker Milaan-Sanremo op zijn naam door wereldkampioen Tadej Pogacar en Filippo Ganna te snel af te zijn in de sprint. Een bijzondere actie in deze zinderende race zorgt voor hilariteit.

“Wat is er ongelofelijk gefietst dit weekend!”, opent voormalig tophockeyster Naomi van As dit onderwerp in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast die ze samen met oud-ploeggenote Ellen Hoog maakt. “Ik begrijp nu waarom wielrennen zo leuk is.”

Hoog reageert: “Alle kenners zeggen ook dat dit de allermooist Milaan - Sanremo die ooit is gefietst is.”

Eentje voor in de boeken

“Deze gaat zwaar de geschiedenisboeken in! Het was de eerste klassieker van dit wielerseizoen en hij is gewonnen door niemand minder dan onze Mathieu van der Poel”, vertelt Van As.

“Wat een ongelofelijke race. Vooral dat laatste halfuur. Van der Poel gaf al aan dat het eerste deel vreselijk was”, vertelt Hoog. “De weersomstandigheden waren vreselijk. Het was koud, nat en winderig. Eigenlijk pas na vier uur werd het een beetje mooier weer, toen kwam ook de actie. Ver voor de finish begon Pogacar al elke keer aan te vallen. Van der Poel bleef ook steeds in zijn wiel.”

'Dat is zijn geheim!'

“Hij had lijm aan zijn achterwiel”, vat Van As samen. Hoog herhaalt: “Hij had wijn aan zijn achterwiel.” Deze verspreking zorgt voor hilariteit: “Wijn?”

Van As zegt lachend: “Oh, dat is dus het geheim van Mathieu van der Poel! Een wijntje.” Hoog vult aan: “In die bidon die hij even aanpakte midden in zijn sprint.” Op sociale media verschenen namelijk beelden van een bijzondere actie van Van der Poel die heel nonchalant een bidon aanpakt terwijl Pogacar een aanval in zet.

