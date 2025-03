Mathieu van der Poel grapt openlijk met Tadej Pogacar na schitterende zege Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel boekte zaterdag opnieuw een schitterende zege in zijn toch al indrukwekkende wielercarrière. De Nederlander schreef na een zinderende finale de klassieker Milaan-Sanremo op zijn naam door wereldkampioen Tadej Pogacar en Filippo Ganna te kloppen in de sprint. Over de laatste kilometers kan de winnaar nog altijd flink lachen.

De zege van Van der Poel kwam mede tot stand door het razendsnel beklimmen van de Cipresssa, een klim op ongeveer een half uur voor de finish. Het ging zo ongelooflijk hard dat Van der Poel en de wereldkampioen binnen negen minuten van de voet naar de top fietsten. Ongelooflijk snel, want niemand kon het duo bijhouden.

In de afdaling kwam Ganna nog knap terug, waarna Van der Poel beide collega's klopte in de sprint. Ganna werd tweede. Pogacar derde. Laatstgenoemde feliciteert beiden op Instagram. "Blij om het podium te delen met zulke legendes, maar laat je niet misleiden: ik kom terug voor meer met een geweldig team."

L'échange entre Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar sur Instagram au lendemain de #MilanoSanremo. pic.twitter.com/bwWhQHPy4s — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 23, 2025

Onder acht minuten?

Ook Van der Poel las het bericht van Pogacar op Instagram. Hij kon het niet laten om in de reacties te reageren dat het volgend jaar nog een tandje sneller kan. "Volgend jaar de Cipressa onder acht minuten?", vraagt de Nederlander zich openlijk af met een knipoog. Pogacar toont zich een sportief verliezer en kan het lolletje wel waarderen. "Ik ben het nu aan het analyseren en denk dat we een beetje sneller kunnen. Iets van 59 seconden."

Opvallende actie Van der Poel

Geloof het op niet, maar het had zaterdag sowieso nog iets harder gekund op de Cipressa. Op de voorlaatste klim gaf Pogacar vol gaf, maar daar was onze landgenoot niet van onder de indruk. Hij pakte op zijn gemakje een bidon en een gelletje aan. Die viel op de grond, maar dat weerhield Van der Poel er niet van om één keer even aan te zetten en het gaatje met de Sloveense wereldkampioen ogenschijnlijk simpel te dichten.

Dankzij de prachtige zege staat Van der Poel al in totaal op zeven gewonnen Monumenten. Hij won voor de tweede keer Milaan-Sanremo, twee keer Parijs-Roubaix en liefst drie keer de Ronde van Vlaanderen. Later dit jaar kan Van der Poel zijn imposante aantal nog verder opkrikken.