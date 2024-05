Indrukwekkende Thymen Arensman krijgt complimenten na topdag in Giro: 'Hoe goed was hij vandaag?!'

Thymen Arensman klom zaterdagmiddag dankzij een goede tijdrit van de tiende naar de zesde plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Italië. Na een dramatisch eerste weekend blijkt de schaduwkopman van Ineos zijn goede benen te hebben gevonden.

"Hoe goed was deze man vandaag", vraagt Ineos zich af bij een Instagrampost met een foto van Arensman. "Hij werd derde in de tijdrit en staat nu zesde in het algemeen klassement." De hardrijder reageert met een hartje en lijkt met vertrouwen uit te kijken naar de koninginnenrit van zondag én de derde week. Doorgaans is het slotstuk van het grote ronde de periode waarin Arensman de meeste indruk maakt.

Thymen Arensman doet uitstekende zaak in Giro, Tadej Pogacar redt het dit keer níet tegen Filippo Ganna Een topdag voor Thymen Arensman in de Ronde van Italië. De hardrijder van Ineos moest in de tweede tijdrit alleen ploeggenoot Filippo Ganna en rozetruidrager Tadej Pogacar voor zich dulden. Die topklassering levert ook een flinke sprong in het algemeen klassement op.

"Hij maakt het gewoon waar, voor de tweede keer in een tijdrit deze Giro", zei oud-wielrenster en Eurosport-analist Jip van de Bos. "Hij gaat Rubio, Fortunato, Bardet en Zana voorbij in het algemeen klassement. Dat is lekker de derde week in gaan hoor."

Dit is Jip van den Bos: Giro-analist bij Eurosport en talentvol oud-wielrenster die stopte na zware val Ze was voor veel mensen nog een onbekende, maar breekt deze weken als analist tijdens de Giro d'Italia door bij het grote publiek. Jip van den Bos is één van de wielergezichten van Eurosport, maar wat weten we eigenlijk van de 28-jarige oud-wielrenster?

Dankzij het uitstekende optreden van Arensman heeft Ineos nu een tweede wapen in de strijd om het eindpodium. Kopman Geraint Thomas is momenteel de nummer twee in het algemeen klassement, net voor nummer drie Daniel Martinez van Bora. Het gat met de roze trui van Tadej Pogacar is wel groot: Thomas staat op 3.41 minuten, Arensman op 6.30.

Etappeschema, uitslagen en klassementen Giro d'Italia 2024 Vanaf zaterdag 4 tot en met zondag 26 mei wordt in de Giro d'Italia gestreden om de roze trui. Na 21 etappes wordt duidelijk wie in Rome Primoz Roglic gaat opvolgen als winnaar van het eindklassement. In dit artikel kun je alle informatie vinden over alle etappes, klassementen een deelnemers van de Ronde van Italië.

De zege in de tijdrit was voor Filippo Ganna, ook al van Ineos. De Italiaan weet wat hem de komende week te doen staat. "Deze overwinning geeft mij heel veel voldoening en motiveert me voor de zware etappes in de slotweek", liet hij na zijn eerste overwinning deze Giro weten. "Mijn volledige focus is er op gericht deze Giro zo goed mogelijk eindigen. Zondag wordt heel zwaar, al geldt dat eigenlijk voor de gehele slotweek. We zullen met ons hart en ons hoofd moeten vechten."