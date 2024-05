Thymen Arensman doet uitstekende zaak in Giro, Tadej Pogacar redt het dit keer níet tegen Filippo Ganna

Een topdag voor Thymen Arensman in de Ronde van Italië. De hardrijder van Ineos moest in de tweede tijdrit alleen ploeggenoot Filippo Ganna en rozetruidrager Tadej Pogacar voor zich dulden. Die topklassering levert ook een flinke sprong in het algemeen klassement op.

In de veertiende etappe van de Ronde van Italië legden de renners een tijdrit af van 31,2 kilometer. In vergelijking met de eerste tijdrit kende dit parcours slechts enkele licht oplopende stroken, waardoor de echte hardrijders in de kaart werden gespeeld.

Ganna vertrok veel eerder dan zijn grote rivaal Pogacar en zat dus lange tijd op de hotseat te wachten. De Sloveen begon indrukwekkend aan zijn tijdrit en voor de Italiaan dreigde opnieuw een grote teleurstelling. Zou Pogacar hem, net als in de eerste tijdrit, ook in een vlakke variant kunnen verslaan? Op het tweede tussenpunt was echter duidelijk dat Ganna dit keer wel zou gaan winnen.

Thymen Arensman

Arensman maakte in de tussentijd indruk. De klassementsman uit Gelderland deed uitstekende zaken in het algemeen klassement. Arensman steeg door zijn sterke optreden in de tijdrit van de tiende naar de zesde plaats. En dat met in het achterhoofd de wetenschap dat de derde week doorgaans zijn beste week is in een grote ronde.

Dit is Thymen Arensman: hij verloor zijn tand bij valpartij in Vuelta, rivaal van Pogacar en Nederlands hoop voor deze Giro Het Nederlandse wielrennen kende de laatste jaren veel goede renners voor de grote ronden als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Op dit moment melden zich echter weinig nieuwe namen in de bovenste regionen van de klassementen. Gelukkig is daar Thymen Arensman, die de eer hoog houdt. Hij kende geen eerste goede week in de Giro, maar lijkt langzaam maar zeker de goede benen gevonden te hebben.

Magnus Sheffield, ook al een ploeggenoot van Arensman werd in de eerste tijdrit nog derde en was zaterdag opnieuw op weg naar een topklassering. Een valpartij gooide echter roet in het eten voor de Amerikaan van Ineos.

Profiel van de veertiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Uitslag etappe 14 Giro d'Italia

De uitslag van etappe van 14 van de Ronde van Italië.

Algemeen klassement na etappe 15