Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx hebben maandagmiddag prachtig nieuws gedeeld. Het sportkoppel is namelijk voor het eerst ouders geworden.

Het koppel deelde twee foto's op hun Instagram-pagina's. "Hallo wereld! Ik ben Louise Hoogland-Braspennincx", zo leest het bijschrift. "Een klein hart, een groot avontuur. Je bent ons mooiste wonder, we houden van je. Liefs, Mama & Papa."

Volgers reageren louter positief op het nieuws. Zo reageert mede-baanwielrenner, en goede vriend, Harrie Lavreysen met twee hartjesogen-emoji's. Roy van den Berg reageert op eenzelfde manier. De Spaanse baanwielrenner Alejandro Martínez genoot ook van het nieuws. "Verliefd. Gefelicteerd, ik ben blij voor jullie allebei."

Maar niet alleen vanuit de sportwereld komen er felicitaties binnen. Ook acteur Frank Lammers, die bij vele bekend is van de Jumbo-reclames, feliciteert de kersverse ouders.

Koppel

Met de geboorte van Louise krijgt het liefdesverhaal van Hoogland en Braspennincx een nieuw hoofdstuk. De twee zijn al bijna tien jaar samen. Sinds 2017 vormen ze een koppel. Ze hebben een gedeelde passie: baanwielrennen. Beiden kennen ze dan ook de nodige olympische successen. Allebei wonnen ze goud tijdens de Spelen van 2021 in Tokio: Hoogland met de teamsprint en Braspennincx met goud op de keirin.

Focus op WK