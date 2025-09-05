João Almeida heeft vrijdag de dertiende etappe in de Vuelta gewonnen. Jonas Vingegaard hoopte de eerste renner in de rode leiderstrui te worden die als eerste bovenkwam op de mythische Angliru, maar moest zijn meerdere erkennen in de Portugees. Het verschil tussen de twee was echter minimaal, waardoor de Deen de leiding behoudt.

Het was de tiende keer in de historie dat het Vuelta-peloton de Angliru moest bedwingen. Nog nooit gebeurde het dat de renner die in het rood reed als eerste bovenkwam op de mytische klim. Ook dit keer dus niet, want Vingegaard kwam als tweede over de streep.

UAE Team Emirates haalde de kopgroep terug, waarna Almeida de aanval koos. Vingegaard sprong wel mee, maar bleef netjes in het wiel en zette zelf geen serieuze demarrage in. Almeida hield stoïcijns zijn tempo vast en bleef in de slotmeters eenvoudig voor de Deen, waardoor hij de mythische klim op zijn naam schreef. Voor UAE was het alweer de zesde etappezege in deze Vuelta.

Koersverloop

Een kopgroep van 25 man, met Nederlanders Tim van Dijke en Huub Artz in de gelederen, reed al vroeg weg uit het peloton. Desondanks behielden ze daar de controle met Visma | Lease a Bike op kop. De tijd tussen de twee groepen werd maximaal zo'n vier minuten.

Een opvallend moment was met nog iets meer dan twintig kilometer te gaan. Juan Ayuso, toch al goed voor twee ritzeges tijdens deze grote ronde, moest het peloton laten gaan. Daar zullen ze bij UAE Team Emirates niet blij mee zijn. Ayuso had een grote rol kunnen spelen in het helpen van zijn kopman Almeida, maar zoals wel vaker was dit dus niet het geval. Zo zetten de problemen tussen Ayuso en zijn ploeg zich door.

Demonstranten

Ook tijdens de dertiende etappe was het weer raak qua demonstraties in de koers. De kopgroep, toen nog bestaande uit drie renners, werd zo'n halve minuut opgehouden door protestanten met Palestijnse vlaggen, maar dit keer ook met de vlag van anti-facistische groepering Antifa.

Chaos

Het was überhaupt een chaotische dag in de Vuelta. Zo kwam er halverwege de etappe ineens een hond het parcours op gerend. Deze zat vast aan een stoel, maar kon toch de weg op. Gelukkig voor de renners en de hond ging dit net goed.