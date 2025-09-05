Niet alleen de koers, ook de uitzending van de Vuelta kende vrijdag de nodige opschudding. Karsten Kroon, voormalig topwielrenner en tegenwoordig commentator, liet zich ineens ontvallen dat hij als kind zijn moeder met een schaar had gestoken. Alsof dat nog niet bizar genoeg was, zorgde een loslopende hond op het parcours even later voor grote schrik bij de koplopers.

Het gesprek begon luchtig tijdens de etappe naar de gevreesde Angliru. Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem vertelde dat hij in een interview met een ploegmaat van Juan Ayuso had gezien hoe groot het winnaarsinstinct van de jonge Spanjaard is. "Hij is in álles een winnaar, zelfs bij een potje FIFA. Toen hij achterstond, trok hij gewoon de console uit", aldus Vanbelleghem.

Kroon moest lachen en reageerde: "Dat deed ik toen ik 18 was, of zelfs nog als ik 18 was. Maar ik heb nooit de console uitgetrokken. Heb ik al FIFA gespeeld? Ja, vast wel." Daarna sloeg de oud-renner opeens een andere toon aan.

'Ik heb mijn moeder met een schaar gestoken'

"Dus jij was vroeger zeker ook zo’n gezelschapsspeler, Karsten? Zo iemand die het spelbord omgooit als hij achterstaat?", plaagde Vanbelleghem zijn collega. Kroon grinnikte even, maar herinnert zich ineens iets uit zijn jeugd. "Misschien wel toen ik klein was. Ik kon heel boos worden. Ik heb mijn moeder bijvoorbeeld weleens met een schaar gestoken. Dat weet ik nog goed."

"Wat zeg jij nou?!", reageerde Vanbelleghem verbijsterd. Kroon haastte zich eraan toe te voegen dat hij inmiddels 'totaal niet meer opvliegend' is en veel rustiger is geworden. Al kan zijn collega dat na dit verhaal nauwelijks geloven.

'Je hebt me gebeten, niet gestoken'

Niet veel later stuurde Kroons moeder, die live zat mee te kijken, een berichtje met een andere versie van het verhaal. Volgens haar had Karsten haar als kind niet met een schaar gestoken, maar in haar bovenbeen gebeten. Dat gebeurde toen ze zijn haar wilde kammen en hij boos werd. "Dat verhaal met die schaar hoort bij je zus", klonk het. Kroon gaf lachend toe dat hij de herinneringen door elkaar had gehaald.

Hond zorgt voor chaos in koers

Alsof dat nog niet bizar genoeg was, speelde zich in de koers zelf op dat moment óók een vreemd tafereel af. Een hond, nog vastgebonden aan een terrasstoel, rende ineens het parcours op. De commentatoren schrokken zich rot, terwijl ze het net over het verhaal van Karsten hadden. Koplopers Antonio Tiberi en Nederlander Tijmen Graat konden het dier maar net ontwijken. Ook een cameramotor kwam met de schrik vrij.

Opvallend detail: uitgerekend Tiberi was één van de renners die de hond ternauwernood miste. De Italiaan kwam eerder negatief in het nieuws toen hij de kat van een minister in San Marino doodschoot met een luchtbuks. Hij kreeg daarvoor een boete van 4.000 euro en een schorsing van zijn toenmalige ploeg Trek-Segafredo. Een dierenvriend zal Tiberi dus nooit meer genoemd worden.