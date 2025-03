Wederom pech voor Jonas Vingegaard: ploeg dwingt hem om af te stappen in Parijs-Nice

Jonas Vingegaard is gedwongen afgestapt in Parijs-Nice. De Deen ging in de rit van donderdag onderuit en liep bij die val een gekneusde hand op. De teamdokters hebben daardoor besloten dat Vingegaard niet meer van start ging.

"Onze medische staf heeft besloten dat het voor hem het beste is om thuis te herstellen van de crash van gisteren en zich te concentreren op zijn volgende doelen voor het seizoen", schrijft Visma - Lease a Bike op X.

Tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard (28) kon na zijn val wel doorrijden, maar moest op de slotklim de andere favorieten laten gaan. De Fransman Lenny Martinez won de etappe. De Amerikaan Matteo Jorgenson van Visma - Lease a Bike nam de leiderstrui over van ploeggenoot Vingegaard.

Vrijdag staat er een rit van bijna 210 kilometer tussen Saint-Julien-en-Saint-Alban en Berre l'Étang op het programma. De 83e editie van 'de Koers naar de Zon' duurt tot en met zondag.

Visma | Lease a Bike onthult plannen voor 2025: Jonas Vingegaard gaat voor dubbelslag Het wielerseizoen begint deze week officieel in Australië met de Tour Down Under. Toch kijken veel teams al vooruit naar de rest van 2025. Zo ook de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike, dat de plannen kenbaar maakte voor de grote wielerrondes.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Vingegaard hard onderuit is gegaan tijdens een koers. De Deen was vorig jaar betrokken bij een nare crash in de Ronde van het Baskenland. Vingegaard miste door die val bijna de Tour de France, maar uiteindelijk kon hij toch van start.

Om verdere schade te voorkomen is door de medische staf van Visma | Lease A Bike besloten om Vingegaard te laten afstappen. De Deense wielrenner heeft dit seizoen nog meer doelen en daar moet hij voor herstellen. Vingegaard hoopt bijvoorbeeld het Tadej Pogacar lastig te maken in de Tour de France.