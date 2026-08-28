De Vuelta à España wordt vooralsnog gedomineerd door Tadej Pogacar. De Sloveen had lange tijd de leiding in liefst drie klassementen. Na vrijdag is hij er twee daarvan weer kwijt, waarvan eentje aan Wout van Aert. Check hier de actuele stand van zaken in de Vuelta.

De Vuelta begon op zaterdag 22 augustus met een individuele tijdrit. Pogacar bleef daarin Ethan Hayter nipt voor en trok als eerste de rode trui aan. In de tweede etappe won Matthew Brennan, de sprinter van Visma | Lease a Bike zijn eerste sprint. Maandag volgde vervolgens de derde etappe, die vanwege noodweer voortijdig moest worden afgebroken. Daarna was het weer Pogacar die de klok sloeg. Hij boekte ritzege twee en drie. Tussendoor sprintte Matthew Brennan van Visma | Lease a Bike naar zijn tweede etappe. Vrijdag liet Pogacar het een keer lopen, waardoor Andreas Leknessund de etappe kon pakken.

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Pogacar raakt truien kwijt

Aangezien Pogacar het voor de verandering dus eens rustig aan deed, zagen andere renners hun kans om een trui te pakken. Wout van Aert reed de hele rit aan kop en verzamelde zo de nodige punten voor de groene trui, waar hij nu zelf de leiding heeft. Ritwinnaar Leknessund pakte een hoop bergpunten en daarmee de bollentrui.

Joshua Tarling

Joshua Tarling reed 5,5e etappe lang met een bijzonder verhaal rond in de Vuelta. De Brit verloor een week voor de start van de Vuelta zijn jongere broertje Finley toen hij (ook als wielrenner) verongelukte tijdens de Ronde van Portugal. Zijn oudere broer mocht de eerste dagen in de hagelwitte jongerentrui rijden. Landgenoot Oscar Onley van INEOS nam die trui van hem over en rijdt nog steeds in het wit.

Nederlanders

Team Picnic PostNL is naast Visma | Lease a Bike (met Steven Kruijswijk) de andere wielerploeg van Nederlandse makelij. Daar zijn liefst drie landgenoten meegenomen: Timo Roosen, Timo de Jong en Gijs Leemreize. Verder zijn er nog enkele eenlingen bij buitenlandse wielerploegen. Zo mag Mathijs Paasschens mee namens Bahrain Victorious, Roel van Sintmaartensdijk was onderdeel van Lotto-Intermarché, maar stapte als eerste landgenoot af en Koen Bouwman rijdt voor Team Jayco AlUla. Ook Darren van Bekkum (XDS Astana) en Milan Vader (Pinarello - Q36.5) doen mee.