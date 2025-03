Baanwielrenner Harrie Lavreysen verliest wereldrecord aan grote rivaal

Harrie Lavreysen is zijn wereldrecord op de 200 meter met vliegende start kwijtgeraakt. Dat is het kwalificatie-onderdeel waarmee de renners het sprinttoernooi openen. Tijdens de Nations Cup in Konya, Turkije, reed Matthew Richardson zondag een tijd van 9,041 seconden en verbrak daarmee het record van Lavreysen.

Op de Track Nations Cup in Turkije reed Richardson een tijd van 9,041 seconden. Dat was een gemiddelde snelheid van 79,637 kilometer per uur. Het vorige record van Lavreysen, dat sinds de Olympische Spelen in Parijs op 9,088 seconden stond, is hiermee uit de boeken.

Lavreysen, die afgelopen zomer in Parijs drie keer olympisch goud behaalde en wordt beschouwd als de beste baansprinter aller tijden, is niet aanwezig in Turkije. Na zijn deelname aan de EK, waar hij voor de vierde keer Europees kampioen op de sprint werd, geniet hij momenteel van een vakantie.

Hattrick Harrie Lavreysen poseert op hilarische wijze met Bram Krikke: 'Wie is wie?' Een onverwachte combinatie: Bram Krikke deelde maandag een hilarische foto met Harrie Lavreysen op Instagram. De twee trokken hun broek omhoog om hun bovenbenen te laten zien en schreven erbij: 'Eén van de twee skipt legday. Maar wie?'

Nieuwe nationaliteit

Op diezelfde Spelen in Parijs waar Lavreysen de medailles aan elkaar reeg, was Richardson de grootste uitdager. De Brit veroverde in de schaduw van Lavreysen twee zilveren medailles op individuele afstanden en nog eens brons op de teamsprint.

Richardson verruilde vorig jaar de Australische ploeg voor het team van Groot-Brittannië, het land waar hij werd geboren en tot zijn negende woonde. Door deze overstap mocht hij in oktober niet deelnemen aan de WK baanwielrennen. Ook tijdens de EK in België afgelopen maand was hij afwezig.

Vrijgezel Harrie Lavreysen openhartig na 'emotionele' relatiebreuk: 'Ik vind dat best wel spannend' Baanwielrenner Harrie Lavreysen werd door zijn gouden hattrick op de Spelen in Parijs de beste mannelijke olympiër van Nederland. Sinds die bijzondere prestatie krijgt hij ook veel aandacht van vrouwen. Toch is hij nog niet gelukkig in de liefde. "Ik vind het wel spannend om serieus te daten", erkent hij.

Harrie Lavreysen op zoek naar de liefde

in het programma Open Casa bevestigde Lavreysen dat de aandacht van vrouwen is toegenomen sinds afgelopen zomer. "Dat verschil is wel te merken", aldus de 28-jarige. Toch is de Brabander nog vrijgezel. Hij ging vorig jaar door een moeilijke relatiebreuk. "Ik heb een hele lange relatie gehad van meer dan tien jaar. Maar we zijn nu al een jaartje uit elkaar."

In het begin had Lavreysen het daar lastig mee. "Vooral omdat we elkaar al zo lang kenden", zegt hij. "Ik ben zeker wel emotioneel geweest, maar ik heb niet een dag op de bank zitten huilen."