Zaterdag is het alweer tijd voor de éénnalaatste etappe in de Giro d'Italia van 2026. Met de laatste bergen is dit hét moment voor de klassementsmannen om nog voor verschillen te zorgen. Jonas Vingegaard wil de roze trui veiligstellen, terwijl Thymen Arensman nog altijd hoop houdt op het podium. Mis hier niks van het spektakel!

De etappe van vrijdag mag met recht de koninginnenrit van deze Ronde van Italië worden genoemd. Met bijna vijfduizend hoogtemeters was het flink aanpoten voor vrijwel alle renners. Uiteindelijk was het meesterknecht Sepp Kuss die bij de finish bergop als eerste aankwam. De Amerikaan completteerde daarmee zijn trilogie der etappeoverwinningen in de drie grote rondes.

Spanning in het klassement

In het algemeen klassement behield Jonas Vingegaard relatief eenvoudig de roze leiderstrui. Het werd echter wel een pijnlijke dag voor Thymen Arensman. Na een inzinking op één van de beklimmingen moest de kopman van Netcompany Ineos zijn concurrenten laten gaan. Daardoor kukelde hij van het podium en staat hij nu vierde. De achterstand op concurrent Jai Hindley is nu 29 seconden. Zaterdag is de laatste rit waar hij nog iets kan proberen, met de verschillende bergen die op het menu staan.

De geplaagde Arensman toonde zich desalniettemin strijdvaardig richting de beslissende etappe. "De finish is in Rome, je blijft altijd vechten. Vandaag heb ik alles gegeven wat ik kon en daar kan ik trots op zijn", zei hij vrijdag tegenover Eurosport.

Kansen om aan te vallen liggen er zeer zeker. Het peloton beklimt twee keer de berucht Piancavallo. Na de eerste keer omhoog volgt een lange afdaling, waarna de berg nogmaals wordt beklommen. Ook voor aanvallers als Wout Poels is het zaterdag de laatste kans. Toch is de verwachting dat de klassmentsmannen de strijd om de dagzege gaan beslechten.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover