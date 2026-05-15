In de zevende etappe van de Giro d'Italia wacht het peloton een loodzware beklimming. Bovendien is er opnieuw kans op flinke regenbuien, die eerder in de koers al voor gevaarlijke situaties zorgden. Volg hier alle ontwikkelingen.

De zevende etappe brengt de renners vrijdag naar de Blockhaus en dat is een van de zwaarste beklimmingen in deze Giro. De top van deze klim ligt na een etappe van liefst 246 kilometer. Er wordt om 10.55 uur begonnen in Formia en daarna trekken de renners door de Apennijnen.

Regenbuien

Het is niet alleen een zware etappe, de renners krijgen ook weer te maken met gladde wegen vanwege regenval. Weeronline verwacht stevige buien tijdens de rit. Eerder zorgde de gladheid al voor ernstige valpartijen. Dylan Groenewegen liep donderdag nog een mogelijke ritzege mis vanwege gladde stenen tijdens de eindsprint in Napels.

Jonas Vingegaard

De zware beklimming kan voor de nodige verschuivingen in het klassement gaan zorgen. Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike geldt als een van de favorieten voor de zevende etappe.

