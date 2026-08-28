Klassementsleider Tadej Pogacar domineert de Vuelta. Hij won al drie etappes en zal het het peloton ook lastig maken in de zevende rit. Er staat vrijdag een zware klimetappe op het programma.

Vrijdag zijn de klimmers weer aan zet in de Vuelta. De zevende etappe is 149,8 kilometer lang en gaat van Vall d'Alba naar Valdelinares. Na twee cols van derde en twee van tweede categorie, ligt de aankomst op een col van eerste categorie. De klim naar het skioord in Aragon is 9,8 kilometer lang en gemiddeld 5,8 procent steil, met pieken tot 13 procent. De wielrenners van het Noorse Uno-X Mobility hebben voor aanvang van de zevende etappe van de Vuelta een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de Noorse koning Harald. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd.

Wielrenner Tadej Pogacar heeft donderdag voor de derde keer deze Vuelta een etappe gewonnen. De Sloveense rodetruidrager was de snelste in de zesde rit, die over 177 kilometer van Alcossebre naar Castellón de la Plana ging. Voor Pogacar was het al zijn 22e seizoenszege, die hij allemaal behaalde in de WorldTour. UAE Team Emirates staat dit jaar al op 69 overwinningen.

Algemeen klassement

In het algemeen klassement sloeg Pogacar wel weer een gat met een aantal concurrenten. Oscar Onley, Matias Skjelmose en Sepp Kuss waren de grote verliezers. Mas is nu de nieuwe nummer twee, op ruim 3,5e minuut van Pogacar. De Sloveen is niet alleen leider in het algemeen klassement, maar ook in de strijd om de sprinterstrui én de bergtrui.

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