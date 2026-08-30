De negende etappe is er eentje voor de echte klimmers. Over 187,4 kilometer moeten de renners ruim 5.100 hoogtemeters verwerken. De benen krijgen nauwelijks rust en in de laatste 22 kilometer volgt met de Alto de Aitana een loodzware slotklim van formaat. Volg hier de ontwikkelingen in het liveblog.

De koers gaat verder zonder Tadej Pogacar, die zaterdag na een zware valpartij zijn Vuelta moest staken. Enric Mas is de nieuwe leider in het algemeen klassement, met Primoz Roglic en Felix Gall als naaste belagers. Nu de rode trui vrij is gekomen, belooft de aankomst bergop op de Alto de Aitana een eerste échte machtsstrijd te worden. Waar Pogacar tot voor kort torenhoog favoriet was, ligt de Vuelta nu volledig open en zullen renners als Roglic, Gall, Sepp Kuss, Richard Carapaz en Oscar Onley allemaal hun kans ruiken.

Terugblik op een chaotische achtste etappe

De achtste etappe stond volledig in het teken van drama. Al bij de start gingen meerdere renners tegen de grond, waarbij onder anderen Mattia Gaffuri, Floris Van Tricht en Diego Uriarte Belzunegi moesten opgeven. Ook Primoz Roglic was even betrokken, maar kon zonder al te veel schade weer aansluiten.

Het grote nieuws van de dag kwam op 32 kilometer van de streep, toen Pogacar over een steen op de weg reed, zijn evenwicht verloor en hard ten val kwam. Zijn ploeg UAE Team Emirates maakte zaterdagavond bekend dat de Sloveen een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel heeft opgelopen, maar dat zijn toestand stabiel is. In de chaotische slotfase die volgde, met nog meer valpartijen vlak voor de streep, was het uiteindelijk Bryan Coquard die verrassend de sprint won voor Mads Pedersen.

Kaarten opnieuw geschud in de andere klassementen

Ook in de andere klassementen worden de kaarten opnieuw geschud. Wout van Aert kan zich vandaag zowel op het puntenklassement als het bergklassement richten: hij heeft een straatlengte voorsprong in de strijd om het groen en pakte gisteren ook al de nodige bergpunten. Door de opgave van Pogacar, die een enorme voorsprong had, staat Van Aert er nu ook in dat klassement opvallend goed voor.

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