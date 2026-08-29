De Vuelta à España werd lange tijd gedomineerd door Tadej Pogacar. De Sloveen had geruime tijd de leiding in liefst drie klassementen, maar is die inmiddels allemaal kwijt. In etappe 8 sloeg het noodlot toe en moest hij de koers zelfs helemaal verlaten na een zware valpartij. Check hier de actuele stand van zaken in de Vuelta.

De Vuelta begon op zaterdag 22 augustus met een individuele tijdrit. Pogacar bleef daarin Ethan Hayter nipt voor en trok als eerste de rode trui aan. In de tweede etappe won Matthew Brennan, de sprinter van Visma | Lease a Bike zijn eerste sprint. Maandag volgde vervolgens de derde etappe, die vanwege noodweer voortijdig moest worden afgebroken. Daarna was het weer Pogacar die de klok sloeg. Hij boekte ritzege twee en drie. Tussendoor sprintte Matthew Brennan van Visma | Lease a Bike naar zijn tweede etappe. Vrijdag liet Pogacar het een keer lopen, waardoor Andreas Leknessund de etappe kon pakken.

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Opgave Tadej Pogacar

Al voor zijn opgave was Pogacar twee van zijn drie truien kwijtgeraakt. Wout van Aert nam in etappe 7 de groene trui over dankzij zijn kopwerk, en dikte die in etappe 8 verder aan met de volle buit op de tussensprint en de beklimming van de Puerto de Barx, waardoor hij sterker dan ooit aan de leiding staat in het puntenklassement. De bollentrui ging na etappe 7 naar ritwinnaar Andreas Leknessund.

Maar zaterdag sloeg het noodlot toe. Op 32 kilometer van de streep kwam Pogacar zwaar ten val en moest hij de koers staken. Hij ging zelf als eerste onderuit en probeerde nog tevergeefs terug op de fiets te klimmen. Met een bloedende wond bij zijn oog en mogelijk gebroken sleutelbeen werd hij per ambulance van het parcours gehaald, de eerste keer in zijn carrière dat hij moest opgeven in een grote ronde.

Enric Mas nieuwe leider

Door de opgave van Pogacar nam Enric Mas de leiding over in het algemeen klassement, voor het eerst in zijn carrière dat de Spanjaard aan de leiding staat van een grote ronde. Waar Pogacar tot dan toe torenhoog favoriet was voor de eindzege in Madrid, ligt de Vuelta nu weer helemaal open.

Nederlanders

Team Picnic PostNL is naast Visma | Lease a Bike (met Steven Kruijswijk) de andere wielerploeg van Nederlandse makelij. Daar zijn liefst drie landgenoten meegenomen: Timo Roosen, Timo de Jong en Gijs Leemreize. Verder zijn er nog enkele eenlingen bij buitenlandse wielerploegen. Zo mag Mathijs Paasschens mee namens Bahrain Victorious, Roel van Sintmaartensdijk was onderdeel van Lotto-Intermarché, maar stapte als eerste landgenoot af en Koen Bouwman rijdt voor Team Jayco AlUla. Ook Darren van Bekkum (XDS Astana) en Milan Vader (Pinarello - Q36.5) doen mee.