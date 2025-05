Mads Pedersen te snel voor Wout van Aert in spannende sprint Giro d'Italia

Deense Wielrenner Mads Pedersen heeft de dertiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het is zijn vierde ritzege in de koers binnengesleept en de vijfde van zijn ploeg Lidl-Trek.

Pedersen troefde Van Aert af in de sprint en kwam als eerst over de streep. Na 180 kilometer van Rovigo naar Vicenza, met in de finale een aantal lastige beklimmingen, vond de finish plaats op de Monte Berico, een lastige aankomst bergop. Roze trui-drager Isaac Del Toro werd derde en loopt wat seconden uit op de concurrentie in het klassement.

De Belgische Van Aert knokte tot het einde in het duel met Pedersen, maar bleek niet tegen hem opgewassen. De renner van Visma - Lease a Bike moest eerder in de rit nog lossen bij het peloton, maar na een hergroepering zat hij weer voorin.

Feest voor Lidl-Trek

Voor Pedersen is het de vierde etappezege. Hij won eerder de eerste, derde en vijfde etappe. Zijn Nederlandse ploeggenoot Daan Hoole won ook al een etappe: de individuele tijdrit.

Hoole had veel vertrouwen in zijn ploeggenoot bij de aankomst in Vicenza. De sfeer in team Lidl-Trek is dan ook bijzonder goed. "Bizar", zegt de Nederlander. "Vanavond weer champagne."