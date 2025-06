Mathieu van der Poel getroffen door typisch wielerfenomeen: 'Je zult er werk aan hebben…'

De maand mei was een vervelende voor Mathieu van der Poel. Hij keerde terug op zijn geliefde mountainbike, maar bij de eerste race brak hij gelijk zijn hand. Daar bleef het niet bij, door het zonnige weer liep MvdP tegen een volgend probleem aan.

De Nederlander viel eind mei twee keer in de beginfase van de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto. Na de tweede keer stapte hij af, met wat later bleek een breukje in zijn hand. 'Het ging niet helemaal zoals gepland, maar hey - het leven zou saai zijn als alles perfect zou verlopen, toch?', scheef hij op sociale media na zijn valpartij. Van der Poel is al weer zoetjesaan begonnen met trainen, ter voorbereiding op de Tour de France in juli. Later rijdt hij ook de WK mountainbike.

Recap van mei

Van der Poel plaatste onlangs een nieuwe fotoreeks op Instagram, dit keer over de maand mei. De Nederlandse alleskunner op de fiets hopt lekker mee op de trend door iedere maand een reeks beelden te plaatsen van wat hij heeft meegemaakt. Dat was het nodige in mei. Hij zat op de mountainbike, ging waterskiën, golfen en dineren met zijn vriendin Roxanne Bertels en ook met een goede vriend. Daarnaast kreeg een Whoop, een apparaatje dat je gezondheid en fitheid meet, cadeau.

Maar wat vooral opviel, was de laatste foto die Van der Poel deelde. Daarop was zijn verbrande rug te zien. Wielrenners dragen niet veel meer dan een flinterdun shirtje tijdens wedstrijden. Helaas beschermde het Van der Poel niet tegen de zon, want bijna zijn hele achterkant was rood. 'Epic tanlines', reageerde een specialiste in huidverzorging onder de post. 'Ge zou er maar werk aan hebben', antwoordde Van der Poels vriendin eronder met verschillende lachpoppetjes.

Weer op de fiets

Overigens werd Van der Poel onlangs alweer op het fietsje gespot, in Spanje. Een fan maakte een foto van de Nederlander zónder brace, maar mét landgenoten. Zijn herstel lijkt dus voorspoedig te verlopen.