Mathieu van der Poel had het secondespel met Arnaud De Lie in de Renewi Tour dolgraag gewonnen, maar na afloop klonk de Nederlander opvallend positief. De 30-jarige renner van Alpecin-Deceuninck moest genoegen nemen met de tweede plaats in zowel de slotrit als het eindklassement, maar vond vooral bevestiging dat zijn vorm terug is.

Van der Poel wist onderweg in Leuven virtueel de leiding te pakken door bonificaties in de tussensprint, maar in de laatste meters moest hij buigen voor De Lie. "Achteraf zeg je: had ik daar maar nog een paar seconden gepakt", blikte hij terug. "Maar het heeft geen zin om daar nu te lang bij stil te staan."

De Lie te snel in ultieme sprint

De vijfdaagse Renewi Tour was zijn eerste koers na de Tour de France, waar hij moest afstappen met een zware longontsteking. "Mijn voorbereiding was absoluut niet goed", erkende Van der Poel. "Daarom ben ik aangenaam verrast door hoe ik hier reed. Ik voelde me elke dag beter worden."

In de allesbeslissende sprint kwam De Lie op het juiste moment uit het wiel en snelde de Nederlander voorbij. Met de dagzege pakte de Belg ook de eindzege, drie tellen voor Van der Poel. "Uiteraard had ik liever gewonnen, maar Arnaud was gewoon de snelste. Hij is de verdiende winnaar", stelt hij zich als waardig verliezer op.

Vertrouwen richting WK mountainbike

Voor Van der Poel is de Renewi Tour ondanks de gemiste hoofdprijs een opsteker. "Dit was precies wat ik nodig had richting het WK mountainbike. Het geeft vertrouwen dat mijn benen weer goed zijn. Alleen jammer dat precies de enige renner die niet mocht winnen, vandaag wel won", klinkt de Nederlander.

Het vizier gaat nu richting het WK mountainbike in Zwitserland, waar Van der Poel midden september opnieuw voor goud wil strijden. Na een zomer vol ziekte en tegenslag lijkt zijn vorm op tijd terug. De Renewi Tour leverde hem misschien geen eindzege op, maar wel de bevestiging dat hij klaar is voor zijn volgende grote doel.