Jonas Vingegaard kende een bewogen dag tijdens de tweede etappe van de Vuelta a España. De tweevoudig Tourwinnaar schoof op de natte Italiaanse wegen eerst onderuit, maar rechtte zijn rug op de slotklim. In de sprint om de zege bleef hij Giulio Ciccone nipt voor, goed voor de dagzege én de leiderstrui.

Al vroeg in de etappe trok een viertal vluchters ten aanval. Hun voorsprong liep op tot zo’n twee minuten, maar het peloton hield de marge onder controle. Vooral Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock, nam de verantwoordelijkheid in de achtervolging. De Britse alleskunner had duidelijk zijn zinnen gezet op een dubbelslag.

Chaos op kletsnatte wegen

De regen maakte de Italiaanse wegen verraderlijk glad en zorgde voor nervositeit in het peloton. Een loslopende hond sprong zelfs even de weg op en veroorzaakte bijna een massale valpartij, maar wist op het nippertje te ontsnappen. Niet veel later ging het alsnog mis: Guillaume Martin moest opgeven en werd zo de eerste uitvaller van deze Vuelta. Ook George Bennett schoof onderuit, al kon hij wel weer opstappen.

De grootste klap volgde op 26 kilometer van de streep. Bij een rotonde ging een groot deel van het peloton onderuit, waarbij vooral Visma | Lease a Bike zwaar werd getroffen. Jonas Vingegaard lag erbij, maar kon zijn weg snel vervolgen. Voor Axel Zingle leek het einde verhaal, nadat zijn schouder ter plekke teruggezet moest worden. Wonder boven wonder stapte hij toch op en wist later zelfs opnieuw aan te sluiten bij het peloton.

Vingegaard grijpt dubbelslag in zware finale

Na die val zakte het tempo even in, waardoor de vluchters nog wat extra seconden pakten. Maar al vroeg op de slotklim was het gedaan met hun avontuur. Rodetruidrager Jasper Philipsen moest al vroeg lossen, waardoor al snel duidelijk werd dat de leiderstrui van schouders zou wisselen. Het tempo werd door de ploegen van de klassementsrenners omhoog geschroefd. Met nog twee steile kilometers te telde het peloton nog altijd veel renners.

Het was lang wachten op de eerste aanval, maar Marc Soler demarreerde met 500 meter te gaan. De Spanjaard werd ingerekend, waarna het de beurt was aan Tom Pidcock. Giulio Ciccone trok vervolgens door en leek naar de zege te sprinten. Echter was het Vingegaard die hem op de streep nog wist te passeren. Een fraaie zege voor de Deense kopman, die ondanks zijn valpartij een knappe dubbelslag boekte: ritwinst én de rode leiderstrui.

Eindzege glipt uit handen van Van der Poel

Waar ploegmaat Philipsen zijn leiderstrui na één dag alweer moest inleveren, blijft bij Alpecin-Deceuninck vandaag vooral de gemiste kans van Mathieu van der Poel hangen. De Nederlander had in Leuven de eindzege van de Renewi Tour voor het grijpen, maar werd in de slotmeters afgetroefd door Arnaud De Lie.

In de Belgische etappekoers leek Van der Poel lang op weg naar de eindzege. Hij won eerder al de derde rit en pakte onderweg in de slotetappe bonificaties, waardoor hij virtueel leider werd. Toch draaide alles in de laatste sprint: De Lie snelde hem voorbij en greep met de dagzege ook de eindwinst, drie tellen voor de Nederlander.