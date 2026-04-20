Tot verdriet van vele Nederlandse wielerfans stond Mathieu van der Poel zondag niet aan de start van de Amstel Gold Race. De winnaar van 2019 besloot zijn dag op een andere sportieve manier in te vullen.

De Amstel Gold Race is ieder jaar het hoogtepunt voor wielerliefhebbend Nederland. De editie van dit jaar, de zestigste uit de historie, werd op naam geschreven door de Belg Remco Evenepoel. De tweevoudig olympisch kampioen reed op de meet af samen met de Deen Mattias Skjelmose, de winnaar van vorig jaar. Toen wist Skjelmose Tadej Pogacar én Evenepoel te kloppen in een sprint. Afgelopen zondag nam Evenepoel revanche en versloeg op overtuigende wijze de Deen in een man-tegen-mangevecht.

Op de golfbaan

Van der Poel, die afgelopen weken wel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix reed, liet de Gold Race aan zich voorbij gaan. De koers op eigen bodem paste niet in zijn schema.

Ondanks zijn gemis op de racefiets was de Nederlander wel sportief bezig op de zondag. Zo deelde de 31-jarige renner van Alpecin-Premier Tech op zijn Instagram dat hij zijn tijd doorbracht op de banen van Rinkven International Golfclub in België. Zo is Van der Poel vaak te vinden op de golfbaan. Een dag na zijn teleurstellende Parijs-Roubaix deelde hij ook al kiekjes met golfclub in de hand. Hij schreef er toen bij: "Dit is de beste manier om het hoofd leeg te maken."

Magistrale overwinning

Door zijn aanwezigheid op de golfbaan en afwezigheid op de fiets in Zuid-Limburg, kon Van der Poel niet op jacht naar zijn tweede overwinning van de Nederlandse klassieker. In 2019 won hij als debutant als enige keer de Amstel Gold Race. Toen wist hij door een magistrale eindsprint vlak voor de finish een pokerende kopgroep, met onder meer Julian Alaphillippe, te passeren.