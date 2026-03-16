Mathieu van der Poel ligt onder vuur na zijn optreden in de slotetappe van de Tirreno-Adriatico. Voormalig Vuelta-winnaar Chris Horner spaarde de Nederlander niet in zijn analyse en haalde hard uit naar de koerswijze van de renner van Alpecin-Deceuninck, die volgens hem ploegmaat Jasper Philipsen zelfs de kop kostte.

Horner stoorde zich vooral aan de fase in aanloop naar de finale, waarin Van der Poel zelf het tempo flink opvoerde op een klimmetje. Daarbij moest zelfs zijn teamgenoot én topsprinter Philipsen passen, wat volgens de oud-prof weinig met ploegentactiek te maken had. In zijn ogen leek het alsof de Nederlander vooral bezig was met een 'trainingsprikkel' richting Milaan-San Remo.

Twijfel aan tactiek

"Als ik dat zie, denk ik: Mathieu, ben je nu echt aan het doen wat ik denk dat je doet? Ben je hier een honderd procent domkop?", zei Horner die in 2013 de Vuelta won in een analyse op zijn YouTube-kanaal. Volgens de Amerikaan maakte Van der Poel op tactisch vlak een verkeerde keuze door niet in dienst van zijn sprintkopman te rijden.

Van der Poel zelf gaf na afloop een andere lezing van het moment. Volgens hem was het juist het plan van de ploeg om sprinters pijn te doen op het klimmetje en zo de finale zwaarder te maken. "Als ploeg hebben we ons plannetje goed uitgevoerd", stelde hij na afloop.

'De beste sprinter ter wereld wordt gelost door zijn eigen ploeggenoot'

Horner blijft echter kritisch en vindt dat Van der Poel zijn rol binnen het team verkeerd heeft ingevuld. "De beste sprinter ter wereld wordt gelost door zijn eigen ploeggenoot. In plaats van een lead-out te doen, rijdt hij voor zichzelf en zit hij later achterin bij te komen van zijn trainingsrit."

Uiteindelijk wist Philipsen terug te keren in het peloton, waarna de slotrit uitdraaide op een massasprint. De Belg kon daarin echter niet meer meedoen om de overwinning na een valpartij in de laatste kilometers. Volgens Horner had ook dat voorkomen kunnen worden. "Als Van der Poel hem had afgezet, hadden ze altijd veilig voorin gezeten. Hij had Jasper een fantastische zege kunnen bezorgen."

Milaan San-Remo

Ondanks zijn felle kritiek op Van der Poel zag Horner ook positieve signalen richting Milaan-San Remo aankomende zaterdag. Vooral de vorm van Wout van Aert viel hem op tijdens de slotrit. Volgens de oud-prof toonde de Belg dat hij klaar is voor het eerste Monument van het seizoen. "Van Aert liet zien dat hij sterk is. Ik weet niet of het genoeg is om San Remo te winnen, maar het moet voldoende zijn om mannen als Van der Poel en Pogacar te kunnen volgen."

Ook Isaac del Toro maakte indruk op de Amerikaan. De jonge Mexicaan reed volgens Horner opvallend makkelijk mee met de favorieten en kan een belangrijke rol spelen in de koers. Dat maakt de strijd volgens hem extra interessant, zeker omdat Van der Poel de Italiaanse klassieker vorig jaar nog wist te winnen. "Del Toro zat in het wiel van Van der Poel alsof hij niet eens afzag. Hij gaat straks enorm belangrijk worden voor Pogacar. Dat maakt Milaan-San Remo alleen maar interessanter", sluit Horner af.