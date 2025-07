De Tour de France is donderdag officieus begonnen met de ploegenpresentatie. In Lille kwamen alle renners samen om voorgesteld te worden aan het Franse publiek. Mathieu van der Poel zorgde al meteen voor hilariteit, want hij had een wel heel bijzondere sticker op zijn stuur geplakt.

Met een dikke duim omhoog en een lach van oor tot oor werd de Nederlandse toprenner door het slachtoffer van de sticker zelf gefilmd. Niemand minder dan Thibau Nys neemt een pontificale plek in op het stuur van Van der Poel. Het is niet het knapste gezicht van de 22-jarige Belg, zo is te zien. De renner van Lidl-Trek kan het grapje wel waarderen, want hij deelt de beelden vol trots op zijn eigen Instagram.

Getergde Mathieu van der Poel waarschuwt concurrentie: 'Het is het mooiste wat ik heb meegemaakt' Mathieu van der Poel heeft een haat-liefde verhouding met de Tour de France. De 30-jarige alleskunner op de fiets reed al eens in het geel, maar zag ook enkele keren zwaar af. In zijn vijfde editie liggen kansen, met name in de openingsweek.

Concurrent in het veldrijden

Nys en Van der Poel kennen elkaar door en door, maar vooral in het veldrijden. Daar zijn het twee grote concurrenten om de zeges van elkaar in de winter. Op de weg zijn ze elkaar nog niet veel tegengekomen. Deze Tour de France wordt het debuut van Nys in een grote ronde en dus ook zijn eerste keer Tour. Van der Poel gaat namens zijn ploeg Alpecin-Deceuninck op jacht naar ritzeges en de groene en/of gele trui. Ook is hij de locomotief van topsprinter Jasper Philipsen.

Prijzengeld Tour de France 2025 | Deze bedragen kunnen Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en andere wielrenners verdienen De Tour de France begint zaterdag 5 juli en dus heeft het peloton de wielerwereld weer weken in haar greep. De renners dromen van etappezeges, het winnen van een klassement en misschien wel van het dragen van de gele trui. Dat levert niet alleen eeuwige roem, maar ook een gigantische smak aan prijzengeld op. In dit artikel lees je welke bedragen renners kunnen verdienen in de Tour de France van 2025.

'Ik kan niet klagen'

De 22-jarige Nys keek zijn ogen uit bij de ploegenpresentatie in Lille. Hij kan niet geloven dat hij in de Ronde van Frankrijk mag fietsen. "De kleine Thibau droomde van de cyclocross (Vlaams voor veldrijden, red.). Ik had nooit gedacht dat ik hier zou staan. Misschien als supporter, maar het is snel gegaan. Ik kan niet klagen", zei hij eerder tegen Sporza. "Maar de hectiek op de fiets is iets wat ik nog niet meegemaakt zal hebben. Misschien ben ik daar niet klaar voor, maar ik moet me gewoon smijten, mijn plaats afdwingen en mentaal heel scherp zijn."

i Het stuur van Mathieu van der Poel heeft een sticker met de kop van Thibau Nys. ©Instagram Mathieu van der Poel

Veel Nederlanders en Belgen in Lille

Voor duizenden toeschouwers zijn donderdag op de Grand Place van Lille de deelnemers aan de 112e Tour de France gepresenteerd. De Tour begint zaterdag met een op papier sprintrit die start en finisht in de Noord-Franse stad, waar ook veel Nederlanders en Belgen naartoe zullen reizen.

Tour de France 2025 | Lees hier alles over de 21 etappes die de wielrenners moeten afleggen De Tour de France begint zaterdag 5 juli in het Franse Lille. Tot en met de finish op zondag 27 juli in Parijs is de hele wielerwereld in de ban van de grootste wedstrijd van het jaar. In dit artikel vind je alles over de 21 etappes die op het programma staan, met daarbij ook veel kansen voor de Nederlandse toprenners.

Tadej Pogacar

Tadej Pogacar verscheen, als wereldkampioen gehuld in de regenboogtrui, als laatste op het podium en werd enthousiast onthaald. De Sloveen, drievoudig Tourwinnaar, gaat in de komende weken ongetwijfeld zijn honderdste zege als wielerprof boeken. "Het zou geweldig zijn om dat hier in Frankrijk te doen", zei Pogacar op het plein waar zich veel wielerfans hadden verzameld.

In de straten eromheen viel de grote politiemacht op. "Merci Lille, Vive la France, Vive le Tour", sprak de kopman van UAE Team Emirates in het Frans voordat hij per fiets een korte rondrit maakte door Lille.