Mathieu van der Poel heeft een haat-liefde verhouding met de Tour de France. De 30-jarige alleskunner op de fiets reed al eens in het geel, maar zag ook enkele keren zwaar af. In zijn vijfde editie liggen kansen, met name in de openingsweek.

"Ik heb minder goede ervaringen, maar sta hier zeker niet met tegenzin aan de start", vertelde hij in de Opéra van Lille, zaterdag startplaats van de 112e editie van de Tour de France.

In de meeste van de eerste negen etappes liggen kansen voor de 30-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck. "Niet alleen voor mij, maar voor de hele ploeg", duidt hij met name op Jasper Philipsen, de Belgische sprinter die in Lille het geel kan veroveren.

Opnieuw geel voor Van der Poel?

Een dag later ziet Van der Poel zelf kansen. De rit naar Boulogne-sur-Mer eindigt met een klimmetje, waar de zogenoemde 'punchers' (iemand met een goede sprint op een stevige korte helling) de favorieten zijn. Dat zijn er meer dan in de voorjaarsklassiekers, denkt Van der Poel. "Dan heb je meer dan 200 kilometer in de benen. Dat is anders."

"Maar het is leuk om terug te keren op de Mûr-de-Bretagne", keek hij al vooruit naar de zevende etappe. In 2021 trad hij daar in de voetsporen van zijn opa Raymond Poulidor, door het geel te veroveren. "Het is het mooiste wat ik in vijf Tours heb meegemaakt. Maar de mensen moeten niet denken dat ik daar zomaar even win. Er zijn zoveel renners die dat kunnen, zeker ook mannen als Pogacar en Evenepoel. Die laten het echt niet liggen als ze daar kunnen winnen."

Extreme voorbereiding

Van der Poel trapte zich in vorm in het Critérium du Dauphiné en trok daarna naar Spanje om te trainen. Op intensiteit, maar er was ook extra aandacht voor het omgaan met de hitte. "Iedereen doet dat tegenwoordig: eerst de sauna in en dan met veel kleren aan fietsen op de rollen. Nee, het is niet aangenaam, maar ik hoop dat het me helpt. In de zomer ben ik vaak net iets minder."