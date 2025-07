De Tour de France begint deze zaterdag en dus heeft het peloton de wielerwereld weer weken in haar greep. De renners dromen van etappezeges, het winnen van een klassement en misschien wel van het dragen van de gele trui. Dat levert niet alleen eeuwige roem, maar ook een gigantische smak aan prijzengeld op. In dit artikel lees je welke bedragen renners kunnen verdienen in de Tour de France van 2025.

De prijzenpot is voor deze Tour zeer fors te noemen. In totaal gaat het om 2.577.732 euro. Dat geld kunnen renners verdienen door onder meer etappes te winnen of ereplaatsen te boeken, een goed klassement te rijden of punten te pakken tijdens sprints voor de bergtrui of de tussensprint. Hieronder check je op welke manier het grootste gedeelte van de prijzenpot wordt verdeeld.

Tour de France 2025 | Lees hier alles over de 21 etappes die de wielrenners moeten afleggen De Tour de France begint zaterdag 5 juli in het Franse Lille. Tot en met de finish op zondag 27 juli in Parijs is de hele wielerwereld in de ban van de grootste wedstrijd van het jaar. In dit artikel vind je alles over de 21 etappes die op het programma staan, met daarbij ook veel kansen voor de Nederlandse toprenners.

Meeste geld naar gele trui

Het algemeen klassement, daar valt het meeste geld te verdienen. De winnaar van de Tour de France krijgt maar liefst 500.000 euro, bijna 20 procent van het totale prijzengeld. Ook de nummers twee (200.000 euro) en drie (100.000 euro) strijken een flinke smak geld op. Niet zelden wordt het bedrag, of een deel daarvan, verdeeld over de hele ploeg van de winnaar. Overigens krijgt ook de nummer 160 van het algemeen klassement wat geld: 1000 euro. Het totale prijzengeld dat gereserveerd is voor het klassement om de gele trui is 1.128.800 euro.

Dit is Mathieu van der Poel: eigenwijze alleskunner op de fiets die dankzij liefde voor mooie auto's vriendin Roxanne vond Als kind uit een ware wielerfamilie was het lot bij zijn geboorte eigenlijk al geschreven, maar niemand kon de manier voorspellen waarop Mathieu van der Poel de harten van de wielerfans zou veroveren. Dit is Mathieu van der Poel, de 30-jarige wielrenner uit het Belgische Kapellen, die op zijn achttiende voor de Nederlandse nationaliteit koos en in topvorm bij de Tour de France verschijnt.

Geld voor etappezege

Niet geheel verrassend valt er ook goed te boeren als er een etappezege wordt geboekt. Win je een etappe, dan krijg je 11.000 euro. De nummer twee krijgt de helft, 5500 euro. Ook vang je 2800 euro voor een derde plaats in de rituitslag. In totaal is er ruim 600.000 euro beschikbaar gesteld voor de 21 etappes.

Oud-topwielrenner ziet 'speciale' Mathieu van der Poel als zijn opvolger: 'Misschien wel meer dan één' De Tour de France gaat zaterdag eindelijk beginnen en de voorbije periode werd duidelijk dat het met de vorm van smaakmaker Mathieu van der Poel wel goed zit. De Nederlandse topwielrenner krijgt in de eerste dagen van de Tour de nodige kansen op de ritzege en het zou de onlangs gestopte Romain Bardet niets verbazen als Van der Poel meermaals toeslaat.

Groene trui en bolletjestrui

Het winnen van het algemeen klassement levert gigantisch veel geld op, maar ook de groene trui (beste sprinter) en bolletjestrui (beste klimmer) zorgen voor de nodige centen. De winnaar van een van deze klassementen krijgt 25.000 euro, gevolgd door 15.000 euro voor de nummer twee en 10.000 euro voor de nummer drie. Daarnaast valt er ook op losse beklimmingen en tijdens de tussensprints voor het puntenklassement geld te verdienen. Win je de tussensprint, dan krijg je bijvoorbeeld 1500 euro. Als een renner als eerste bovenkomt op een klim van de buitencategorie krijgt hij 800 euro.

Deze 13 Nederlandse renners rijden Tour de France: van Mathieu van der Poel tot nummer allerlaatst van Vuelta De Tour de France gaat zaterdag 5 juli van start met minder Nederlanders in het peloton dan de afgelopen twee edities. Er doen namelijk 13 landgenoten mee aan de grootste ronde van het jaar, één minder dan in 2024 en 2023. Tussen de namen zitten toppers én opvallende renners.

Enkele andere prijzen

De witte jongerentrui, die wordt uitgedeeld aan de beste renner onder de 25 jaar, is goed voor 20.000 euro. Plek twee (15.000 euro) en drie (10.000 euro) leveren ook een mooi bedrag op. Daarnaast krijgt de ploeg die het teamklassement wint 50.000 euro, ontvangt de meest aanvallende renner van de Tour 20.000 euro en wordt er wekelijks 3000 euro gereserveerd voor de renner die wordt verkozen tot beste ploegmaat.

'Die etappe is met rood omcirkeld': toprenner Dylan Groenewegen spreekt extra groot Tour-doel uit Dylan Groenewegen moest vlak voor de Tour de France even slikken: als regerend Nederlands kampioen wilde hij graag zijn huwelijk met de rood-wit-blauwe trui verlengen. Maar omdat de sprintzege naar Danny van Poppel ging, moet hij in zijn gewone tenue van team Jayco AlUla de Ronde van Frankrijk in. Al is er in de eerste etappe meteen een levensgrote kans op het geel. "Die staat met rood omcirkeld", zegt de Nederlandse toprenner in gesprek met Sportnieuws.nl.

Alles over het prijzengeld

Dat is nog niet alles, want er zijn nog meer manieren om geld te verdienen tijdens de Tour. In totaal is er dus ruim 2,5 miljoen euro te verdienen door de renners. Voor het volledige overzicht check je dit bericht van de Tour de France-organisatie. De wielerronde start op zaterdag 5 juli in het Franse Lille (in het Vlaams Rijsel geheten) en eindigt op zondag 27 juli in Parijs.