Mathieu van der Poel heeft in België van zich doen spreken met een mooi gebaar. De Nederlandse wielergrootheid schonk aandacht aan een bijzondere dag van een andere legende. En hij was zeker niet de enige.

Van der Poel weet namelijk dat het in België en verkapte feestdag is. Eddy Merckx, een van de beste wielrenners aller tijden, viert deze dinsdag namelijk zijn tachtigste verjaardag. Daar pakken onze zuiderburen flink mee uit en ook het wielerpeloten staat zeker niet stil.

De zender VTM Nieuws verzamelde de voorbije dagen felicitaties van praktisch elke grote wielrenner. Van der Poel is daar uiteraard een van. "Dag Eddy. Gelukkige tachtigste verjaardag. Hopelijk nog vele jaren gezondheid en geniet er van."

'Hoop dat alles oké is met jou'

Later in de video passeren nog velen anderen de revue. Van huidige smaakmakers als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard tot Merckxs generatiegenoten ls Bernard Thévenet. "Ik hoop dat alles oké is met jou. Ik weet dat je wat problemen hebt gehad, maar ik weet dat je gezondheid sterk is", aldus de Fransman.

Thévenet is goed op de hoogte, want enkele maanden gelededn kwam Merckx met vervelend nieuws. Eind vorig jaar kreeg hij een kunstheup nadat hij viel met de fiets. Deze zat echter niet goed vast, waardoor hij in maart opnieuw onder het mes moest. Dat is niet het enige, want vorige jaar kampte hlj met dramproblemen en jaren geleden kreeg Merckx ook al een pacemaker en medicatie voor zijn hart.

De Belgische wielertopper Remco Evenepoel haakt daar ook nog even op in tijdens zijn videoboodschap. "Ik hoop dat er nog veel gezonde jaren bij komen. Ik hoop dat we elkaar niet te veel tegenkomen bij de kine (de fysiotherapeut). Dat zou heel positief zijn."

Enorme prijzenkast

De Kanibaal was in de jaren zestig en zeventig nagenoeg onverslaanbaar. Hij won onder meer vijf keer het eindklassement van de Tour de France en boekte 34 etappezeges. Daarnaast prijken er drie wereldtitels, vijf Giro-zegs, vijfmaal Luik-Bastenaken-Luik, drie keer Parijs-Roubaix en twee keer de Ronde van Vlaanderen op zijn palmares.

Veel van de felicitaties werden opgenomen tijdens het Critérium du Dauphiné. Die koers wordt als voorbereidingswedstrijd van de Tour de Franc gezien. Van der Poel maakte er indruk en was veelvuldig in de aanval. Pogacar klopte meermaals Vingegaard en Evenepoel en won het eindkalssement. Hij lijkt de topfavoriet voor de Tour de France die volgende maand begint.