Mathieu van der Poel heeft de derde etappe van de Renewi Tour gewonnen. Hij won de sprint van Arnaud de Lie. Tim Wellens werd derde. De Nederlandse toprenner reed lange tijd op kop met de twee Belgen.

De vroege vluchtersgroep werd zo'n 50 kilometer voor de finish ingehaald door de elitegroep met Van der Poel. Vervolgens probeerde de Nederlander in zijn eentje te ontsnappen, maar dat lukte niet. Hij keerde terug bij Tim Wellens en Arnaud de Lie.

De koplopers werden in de laatste 20 kilometer achtervolgd door een groep met Tibor del Grosso (ploeggenoot van Van der Poel), Fred Wright, Stan Dewulf en Alberto Bettiol. Del Grosso kreeg in de laatste kilometers nog een lekke band. Zijn fiets moest razendsnel gewisseld worden. Daarna wist hij weer aan te sluiten bij de groep achter zijn ploegmaat.

Algemeen klassement

De Nederlander staat nu tweede in het algemeen klassement op een seconde achter De Lie. Wellens staat derde op 21 seconden. Plek vier is voor Olav Kooij en de Nederlandse Del Grosso volgt op de zesde plaats.

Eerste etappe

De eerste etappe ging van Terneuzen naar Breskens. Van der Poel liet zich lange tijd eigenlijk nauwelijks zien in de etappe die eindigde in een massasprint. In de laatste kilometers kwam de oud-wereldkampioen sterk naar voren en werd duidelijk dat hij zou meesprinten om de dagzege.

Het was uiteindelijk Merlier die de sterkste was in de laatste meters. De Belg die Europees kampioen is pakte de dagzege. Van der Poel sprintte wel aardig mee, maar zakte in de laatste meters voor de eindsprint weg en kon niet meedoen om de eerste plaatsen. De Nederlander eindigde buiten de top-tien. Kooij werd op plek zeven de beste Nederlander.