Chris Froome won in zijn rijke carrière ongeveer alle etappekoersen die er te winnen vielen. Toch is de Brit al jaren niet meer op zijn niveau na enkele harde valpartijen. Inmiddels kwam hij al maanden niet meer in actie. Nu hint hij op een aanstaand pensioen.

Veelwinnaar Chris Froome is niet meer in actie gekomen sinds een gruwelijke valpartij in augustus tijdens een trainingsrit. Daardoor moest de in Kenia geboren Brit per helikopter naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de 40-jarige renner meerdere breuken had opgelopen en een klaplong.

Nieuwe baan

Daaropvolgend liep ook het contract van de viervoudig winnaar van de Tour de France bij het Premier Tech-team af aan het eind van het jaar. Het pensioen van Froome lijkt daardoor steeds dichter bij te komen, al heeft hij zich daar zelf nog niet over uitgesproken. Nu hint Froome wederom op zijn pensioen, nu blijkt dat hij een nieuwe baan heeft.

Froome gaat namelijk aan de slag als CIO bij het bekende coachingsplatform voor oud-sporters Vekta. Bovendien krijgt hij de leiding van de adviesraad voor atleten. “Atleten genereren enorme hoeveelheden data, maar zonder context kan die data snel zijn betekenis verliezen", vertelt hij over zijn nieuwe baan. “Ik heb mijn carrière doorgebracht in enkele van de meest geavanceerde prestatieomgevingen in de sport en ik heb zowel de sterke als de zwakke punten van bestaande tools gezien."

Pensioen

Of het daadwerkelijk betekent dat we Froomey niet meer in actie gaan zien, is nog onduidelijk. Wel is het een nieuwe hint op een mogelijk afscheid als profwielrenner. Eind vorig jaar hintte hij daar ook al op. "Mensen zullen snel genoeg weten wat mijn beslissing is. Mijn idee staat al zo goed als vast, maar ik ben nog niet klaar om het bekend te maken", liet hij in december optekenen in gesprek met Cycling News.

Succesvolle carrière

Zo dreigt de carrière van Froome, die naast meerdere Tour-zeges ook twee keer de Vuelta én een keer de Giro won, als een nachtkaars uit te gaan. Na een andere zware valpartij, in 2019, ging het bergafwaarts met de loopbaan van de Brit. Waar hij daarvoor vrijwel alle meerdaagse koersen won, heeft hij vanaf dat moment niks meer gewonnen.