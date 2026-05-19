Thymen Arensman heeft zich van zijn beste kant laten zien in de Giro d'Italia. De Nederlandse klassementsrenner kwam goed voor de dag in een lange tijdrit en deed zo geweldige zaken in het algemeen klassement. Hij werd tweede in de etappe en maakte een enorme sprong op de ranglijst. Arensman maakte tijd goed op al zijn concurrenten, zelfs op topfavoriet Jonas Vingegaard.

In Viareggio vond de start van de 42 kilometer lange tijdrit plaats. De finish was in het plaatje Massa. Arensman stond op voorhand zesde in het algemeen klassement op precies vijf minuten van rozetruidrager Afonso Eulálio, maar er lagen een hoop kansen voor onze landgenoot. Arensman is een talentvolle tijdrijder en kon dus tijd terugpakken op de concurrentie.

Toptijd van Thymen Arensman

Dat deed hij met verve. Van alle favorieten in de top van het klassement zette hij de snelste tijd neer. Arensman legde de afstand af in 47:47 en werd tweede in de uitslag. Alleen Filippo Ganna was een klasse apart en won de rit met overmacht. De Italiaan was bijna twee minuten sneller dan ploeggenoot Arensman en dus nog veel sneller dan de rest.

Tik uitgedeeld aan concurrenten

Arensman deed geweldige zaken in het klassement. Alle andere kanshebbers voor de eindzege of het podium verloren namelijk fors tijd op hem. Jonas Vingegaard leverde tijd in, Felix Gall, Jai Hindley en Christian Scaroni zelfs nog veel meer. Daardoor klom Arensman op tot de derde plek in het klassement. Hij wipte namelijk over Gall, Hindley en Scaroni heen.

Vingegaard en Eulálio verloren flink wat tijd op de sterke Arensman, maar blijven hem nog wel ruimschoots in het algemeen klassement. De Portugees vocht voor wat hij waard was en behield de leiderstrui.

Sterk optreden van andere Nederlander

Overigens was er nog een Nederlander die veel indruk maakte. Sjoerd Bax kwam al heel vroeg op de dag in actie, zat zelfs een tijdje op de stoel voor de man met de snelste tijd en vindt zichzelf terug op een keurige vierde plaats in het dagklassement. Alleen Ganna, Arensman en Remy Cavagna waren sneller.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover