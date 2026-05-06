Jonas Vingegaard is de enige van de écht grote namen der aarde die een gooi doet naar de eindzege in de Ronde van Italië. Zonder Primoz Roglic, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en bovenal Tadej Pogacar ligt de Giro open voor de Deen van Visma | Lease a Bike. De Nederlandse ploeg heeft de selectie bekendgemaakt.

De Deense kopman van Visma kan in de Ronde van Italië rekenen op hulp van de Nederlanders Wilco Kelderman en Bart Lemmen. Zijn andere helpers zijn de Belgen Victor Campenaerts, Timo Kielich en Tim Rex, de Italiaan Davide Piganzoli en de Amerikaan Sepp Kuss. Het Nederlandse WorldTour-team gaf als een van de laatste deelnemers aan de Giro zijn achtkoppige selectie vrij. De 109e Ronde van Italië begint vrijdag in Bulgarije.

Vingegaard mikt bij zijn eerste deelname aan de Giro meteen op de eindzege. De 29-jarige Deen won in zijn carrière twee keer de Tour (2022 en 2023) en een keer de Vuelta (2025). Eerder dit jaar pakte hij de eindoverwinning in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië, telkens met twee ritzeges. Vorig jaar won Simon Yates als renner van Visma - Lease a Bike de Giro. De Brit is inmiddels gestopt.

De eerste drie etappes van de Giro worden in Bulgarije verreden, daarna maakt het peloton de oversteek naar Italië. Na de koers aldaar gaat Vingegaard ook weer op voor de Tour, maar daar krijgt hij flinke concurrentie van alle grote namen. Al gaat ploeggenoot Van Aert dan ook mee in de missie om Pogacar te proberen te onttronen.

Doelstelling

"Vanaf het Belgisch kampioenschap hoop ik weer in vorm te zijn. Vooral het eerste weekend van de Tour wordt een supergroot doel voor ons als team. Als het daar goed uitdraait, zal ik dicht bij de leiderstrui staan. Die twee dingen spelen zeker in mijn hoofd. Verder zal ik de Vuelta rijden als voorbereiding op het WK. We starten daar zonder uitgesproken kopman, maar Matthew Brennan en ik hopen daar ritten te winnen", zei Van Aert tegen Sporza.

