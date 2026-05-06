De Nederlandse wielrenner Thymen Arensman is een van de kopmannen van de Britse ploeg Netcompany Ineos in de Ronde van Italië. Hij is samen met de Colombiaanse oud-winnaar Egan Bernal de beschermde renner bij de ploeg en moet dus de strijd aangaan met topfavoriet Jonas Vingegaard. De Giro begint vrijdag in Bulgarije.

Arensman verkeert volgens een aankondiging van de ploeg 'in topvorm'. Hij eindigde vorige maand als derde in de Ronde van de Alpen. De 26-jarige Arensman eindigde al eens twee keer als zesde in de Giro.

Vorig jaar presteerde hij niet bijzonder in de Ronde van Italië, maar was hij een van de sensaties in de Tour de France met twee overwinningen in bergetappes. De eerste keer deed hij dat vanuit de kopgroep, maar de tweede keer reed hij op de slotklim uit de groep met klassementsmannen. Hij troefde toen zelfs Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard af.

"Ik begin de Giro in goede vorm en ben erg gemotiveerd", zegt Arensman. "Het delen van het kopmanschap met Egan geeft kracht; we hebben ook een ploeg die ons de hele tijd kan steunen. Voor mij draait het om consistentie, elke dag geconcentreerd blijven en kansen grijpen wanneer ze zich voordoen."

Voormalig Tour-winnaar Bernal ook kopman

Naast Arensman zet Netcompany Ineos dus ook Bernal in als kopman. De Colombiaan won in 2019 de Tour de France en was twee jaar later de beste in de Giro. In 2022 raakte hij zwaargewond bij een ongeluk waarna het lang duurde voordat hij weer op niveau kwam. Dat lijkt eindelijk weer het geval te zijn, want Bernal won vorig jaar een etappe in de Vuelta en werd onlangs vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. "De Giro is speciaal voor mij, ik ben blij dat ik weer mee kan doen. Ik voel me rustig en ben goed voorbereid", aldus Bernal.

De Brit Ben Turner mag op zoek naar succes in de iets vlakkere etappes, terwijl de Italiaan Filippo Ganna als oud-wereldkampioen mikt op de individuele tijdrit. De Australiër Jack Haig, de Amerikaan Magnus Sheffield, de Noor Embret Svestad-Bardseng en de Brit Connor Swift zijn de andere renners in de achtkoppige selectie.

Vingegaard topfavoriet

Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike is de absolute topfavoriet in deze Giro. Hij lijkt mede door het afmaken van Joao Almeida en Richard Carapaz weinig concurrentie te gaan krijgen. De Deen won in het verleden al de Tour de France (tweemaal) en de Vuelta en kan de achtste renner ooit worden die alle drie de grote rondes op zijn naam heeft geschreven. Zelfs Pogacar lukte dat nog niet in zijn loopbaan, want de Sloveen won de Vuelta nog niet.

