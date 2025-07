Oud-wielrenner Udo Bölts stelde ooit: wie in de jaren 90 mee wilde draaien van het wielrennen, moest aan de doping. Ook de Nederlandse grootheid Michael Boogerd ging uiteindelijk overstag, nadat hij na een onverwachte Touroverwinning niets meer klaarspeelde. "Dat gebeurde voor mij in de winter van 96."

In 1996 kwam Boogerd solo aan in Aix-les-Bains. Na een regenachtige etappe bleef hij tot zijn eigen verbazing het uitgedunde peloton nipt voor. "Daar was ik zeer verbaasd over, als eerstejaars Tourrenner ga je daar niet vanuit", vertelt Boogerd in de wielerpodcast In de Waaier. De Nederlander maakte naar eigen zeggen een stormachtige ontwikkeling door na een aanpassing in zijn trainingsschema. "Dat was echt niet normaal."

Het boegbeeld van die generatie fietste vooral in dienst van Rolf Sørensen die dag. "Ik was hem uit de wind aan het houden en hij zei: 'You go first, I’ll come later'. Dat was met het idee dat hij zou gaan als ik zou worden teruggepakt." Dat gebeurde op het verraderlijke en regenachtige parcours niet. "Ik won niet omdat ik de beste was. Ik won omdat ik het beste door de bochten ging en omdat hij riep dat ik moest gaan."

Enorme verandering

Boogerds overwinning zette zijn wereld op zijn kop. Het was toentertijd niet heel gewoon voor een Nederlander om een bergetappe te winnen. "Heel mijn leven veranderde eigenlijk in 10 seconden, ik wist niet wat er gebeurde. Ik reed die Tour ook best wel netjes uit, ik werd 31e. Alleen na die Tour heb ik geen platte prijs meer gewonnen. Toen was het vat af zoals ze in België zeggen."

In de Tour de l'Avenir (Ronde van de Toekomst) had Boogerd hoop op een goede eindklassering. Van alle renners die meededen aan de Ronde van Frankrijk was hij de hoogstgeklasseerde die meedeed. "Ik dacht: dat is kat in het bakkie. Dat was effe een heel ander gebeuren, daar kwam dus ik niet vooruit", weet hij nog. "Alleen in de criteriums, ik denk dat ik Stiphout heb gewonnen. Dat kon ik er nog uitschudden, voor de rest was het drama."

Dopinggebruik

Daardoor daalde het besef in bij Boogerd dat hij het verkeerde pad moest bewandelen. "Toen gingen wel echt mijn ogen open. Ik dacht: als ik iets wil bevestigen, dan moet er iets veranderen", blikt hij terug. "Dan moet je mee in de hoos", stelt Hidde van Warmerdam. "Dan moet je mee in de hoos", bevestigt Boogerd.

"Dat heb ik ook uitgebreid verteld. Eigenlijk is het een heel bekend verhaal; bij heel veel renners die later in de problemen zijn geraakt hoor je een beetje hetzelfde. Je probeert het, je probeert het en komt erachter dat het niet gaat. Dan sta je voor een keuze en neem je de - voor sommige - verkeerde afslag. Voor jezelf is dat op dat moment iets spannends wat je gaat doen. Maar je bent er ook heel snel achter dat het er bij hoort. Eigenlijk heb je voor het gevoel het laatste stapje gezet. Dat is bij mij gebeurd die winter, die winter van 96."

Boogerd zegt dat het in die tijd een "logische keuze" was om te maken. "Ik heb een beetje hetzelfde meegemaakt als renners die het niet deden en zeiden: 'Wij gingen er niet in mee, maar het was vreselijk'. Dat heb ik ook gehad, ik ben door datzelfde traject gegaan - en velen met mij. Ik bedoel: ik ben niet de uitvinder van dat goedje. En ik ben ook niet de eerste renner geweest die het nam, en ook niet de laatste. Je gaat er in mee en voor mijn gevoel op dat moment dacht ik dat dat gewoon moest. Eigenlijk was er geen keuze", aldus Boogerd, die naar eigen zeggen "vrij snel" overstag was.

Onthulling

Uiteindelijk deed Boogerd in 2013 uit de doeken dat hij doping gebruikte, van 1997 tot het einde van zijn carrière. Hij deed epo, bloedtransfusies en cortisonen. Boogie won twee etappes in de Tour de France, de Amstel Gold Race en een rit in de Giro d'Italia. "Ik besef dat die zege in de ogen van het publiek nu misschien besmet zal zijn", vertelde hij destijds bij zijn onthulling aan de NOS.

Tegenwoordig is Boogerd wieleranalist en -verslaggever voor Eurosport en de NOS.