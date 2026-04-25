De 61-jarige oud-wielrenner Erwin Nijboer heeft een verdrietig verhaal gedeeld. De voormalig meesterknecht lijdt aan jongdementie en dreigt al zijn prachtige herinneringen te vergeten.

Nijboer reed van 1985 tot 1996 in het professionele wielerpeloton. Hij deed vooral voorbereidend werk voor de grote wielrenners Mathieu Hermans en Miguel Indurain. Zelf won Nijboer ook een aantal mooie koersen. Zo was hij in 1990 de beste in Driedaagse De Panne en in datzelfde jaar pakte hij een prachtige etappezege in de Vuelta d'España.

'Het is gewoon niet te bevatten'

Enkele jaren terug begon zijn Nijboer zijn vrouw Christel te merken dat haar man er niet altijd meer helemaal bij was. Vooral in gezelschap. "In het begin dacht ik dat hij het allemaal gewoon niet meer zo goed hoorde. Of misschien waren het wel naweeën van de valpartijen die hij als wielrenner heeft meegemaakt. En dat hij nu last had van littekenweefsel of zoiets dergelijks. Hij kon soms niet op een heel simpel woordje komen", deelt de vrouw van de oud-wielrenner tegenover het Algemeen Dagblad hoe ze achter de ziekte van haar man kwamen.

Na meerdere scans kreeg de familie te horen dat er Alzheimer vast werd gesteld bij de pas 61-jarige Nijboer. Een schok voor het gezin, zo vertelt zijn vrouw. "Dit kan toch niet waar zijn? Erwin vond het het ergste voor mij, maar ik vond het verschrikkelijk om het de kinderen te vertellen. Hoe zeg je zoiets? Ik was altijd bang dat ik net zo zou eindigen als mijn moeder, maar nu kreeg Erwin het. Het is gewoon niet te bevatten."

Herinneringen

Sinds de diagnose van Nijboer geniet het gezin van elk moment samen. Zo zijn Christel en Erwin onlangs samen met de kinderen naar een concert van Di-Rect geweest, omdat de wielrenner zo'n groot fan is van de band. Erwin vroeg aan de neuroloog 'hoe lang hij nog heeft'. Daar is echter nog geen duidelijk beeld over. Tot die tijd geniet de familie Nijboer in ieder geval van de tijd die ze nog gegeven is.