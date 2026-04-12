Tadej Pogacar blijkt toch nog een echt mens van vlees en bloed te zijn. De Sloveense veelwinnaar won dit jaar alle koersen waar hij aan begon, tot Parijs-Roubaix. Daar moest hij het in een sprint afleggen tegen de sterke Wout van Aert. Na afloop was Pogacar totaal beduusd van de helse inspanning die hij had geleverd.

Het was bijna opnieuw de dag geworden van Tadej Pogacar. De kopman van UAE Team Emirates XRG kende veel tegenslagen in Parijs-Roubaix, maar mistte uiteindelijk slechts op een haartje de winst in De Hel van het Noorden. Vooral de momenten dat hij pech kreeg, speelde Pogacar parten op het eind van de race.

Lekke band

Pogacar kreeg een lekke band op een onhandig moment. Zijn volgwagen zat namelijk totaal niet in de buurt, waardoor hij twee kasseienstroken moest stoempen op een neutrale fiets. Dat kostte hem zo veel energie, dat hij op het laatst niet meer echt kon spurten tegen een ontketende Van Aert. Na afloop oogde de Sloveen totaal versufd.

'Alles gegeven'

"Parijs-Roubaix was fantastisch om te rijden, vooral met het team dat we vandaag hadden", begint een beduusde Pogacar na afloop. "Ik heb alles gegeven voor het team op de kasseien, maar helaas moest ik drie keer van fiets wisselen en verloor ik veel energie."

De vele fietswisselingen leidde ertoe dat Pogacar meermaals volle bak in de achtervolging moest. Daardoor ontbeerde het hem in het legendarische Vélodrome aan fitheid. "Ik had niet meer de energie om Wout in de finale aan te vallen, ik had het al drie keer geprobeerd. Maar ik wist meteen dat mijn energie op was en hij zag er goed uit. Ik heb alles gegeven in de sprint, maar hij was gewoon beter", toont hij zich realistisch.

Fantastische sfeer

De viervoudig winnaar van de Tour de France staat bovendien niet bekend als sprintwonder. Het is één van de weinige specialismen waar Pogi niet in uitblinkt. "Eerlijk gezegd wist ik niet hoe ik de sprint moest aanpakken en ik wist dat ik vandaag geen topsprint meer kon rijden. Dus ik hoopte dat Wout dat ook niet meer kon, maar hij was geweldig. De sfeer in het Vélodrome was trouwens ook fantastisch."

"Natuurlijk is iedereen die tweede wordt een beetje teleurgesteld, maar ik ben nog steeds heel trots op hoe we vandaag als team hebben gereden. We hebben ons best gedaan en we kunnen blij en trots zijn", besluit Pogacar. Hij richt zijn ogen naar alle waarschijnlijkheid nu op het slotstuk van de voorjaarsklassiekers: Luik-Bastenaken-Luik. Die Waalse klassieker wordt over twee weken afgewerkt.