Pieve di Soligo, midden in de Prosecco-streek, was donderdag het decor voor de achttiende etappe van de Giro d'Italia. Alle ogen waren gericht op de Muro di Ca' del Poggio als scherprechter, een loeisteile muur van 1,1 kilometer. De grote aanval bleef uit op de klim, maar in de chaotische finale was het opnieuw Paul Magnier die zijn dominantie bevestigde. De Franse sprinter boekte zijn derde ritzege in deze Giro en sloeg daarmee een cruciale slag in de strijd om de puntentrui.

De etappe begon met een lange strijd om de vroege vlucht. Na meerdere mislukte aanvalspogingen slaagden uiteindelijk vier renners erin weg te rijden: Mattia Bais, Andréa Mifsud, James Shaw en Jonas Geens. Opmerkelijk detail: Mifsud vierde onderweg zijn 27ste verjaardag. Het viertal bouwde een maximale voorsprong op van zo'n twee minuten, maar het peloton hield de teugels stevig in handen.

Onderweg zorgden twee valpartijen voor onrust. Afonso Eulálio, drager van de witte jongerentrui, kwam ten val bij het aannemen van een musette maar kon zijn weg vervolgen. Ook de Eritreeër Ghebreigzabhier van Lidl-Trek ging tegen het asfalt, eveneens zonder grote gevolgen. Intussen vocht Geens als laatste vluchter dapper door, maar net voor de voet van de Muro werd ook de Belg van Alpecin-Premier Tech ingerekend.

Muro di Ca' del Poggio

Alle ogen waren gericht op de Muro di Ca' del Poggio, maar een serieuze aanval bleef uit. Eulálio deed een poging en liet iedereen even twijfel, maar werd op de top wel teruggegrepen. Vingegaard dichtte het laatste gaatje zelf om in de afdaling vooraan te zitten, waarna de sprinttreinen werden opgezet. Namens de Rockets reed topsprinter Dylan Groenewegen op kop om Lukas Kubis goed af te zetten, zodoende werd de kaart van de Slowaakse kampioen gespeeld en kwam de Nederlander niet aan sprinten toe.

In de afdaling probeerden Eulálio en Johannes Kulset nog weg te blijven, maar net voor de finish werden ook zij gegrepen door het peloton. Het werd een massasprint met alle snelle mannen vooraan. Jasper Stuyven bracht Magnier nog net op tijd naar voren en die werkte het glansrijk af. Edoardo Zambanini eindigde als tweede, Jonathan Milan als derde. Voor Magnier is het zijn derde ritzege in deze Giro en een reuzenzaak voor het puntenklassement. Met zijn hattrick aan zeges deze ronde neemt de Fransman de puntentrui weer over van Jonathan Narvaez die op zijn beurt ook al drie etappes won.

Strijd om het roze

Jonas Vingegaard behoudt de roze leiderstrui en lijkt af te stevenen op de eindzege in Rome. In het algemeen klassement veranderde er donderdag niets tussen de toppers. Thymen Arensman verdedigt zijn derde plek op 4 minuten en 27 seconden van de Deen, gevolgd door Felix Gall en Jai Hindley. Vrijdag en zaterdag wachten opnieuw zware bergritten die de strijd om het podium definitief kunnen beslissen, voor Arensman wordt het zaak zijn positie te verdedigen tegen zijn naaste concurrenten.

