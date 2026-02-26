Puck Pieterse staat bekend om haar technische skills en haar veelzijdigheid. In meerdere wielerdisciplines weet de Nederlandse doorgaans hoge ogen te gooien. Maar dat een fout in een klein hoekje zit, bewijst Pieterse op een pijnlijke manier. Het nadoen van Mathieu van der Poel is toch moeilijker dan het lijkt.

Pieterse richt zich dit voorjaar volledig op de klassiekers. Daarin hoopt de atlete uit Amersfoort mee te doen om de prijzen. Één van de wedstrijden die ze met rood heeft omcirkeld, is Parijs-Roubaix. Daar was ze het parcours aan het verkennen, en dan kan de finish op de iconische wielerbaan Vélodrome natuurlijk niet ontbreken.

Verkenning

Maar tijdens de verkenning van de finale van De Hel van het Noorden gaat het mis voor de Nederlandse rijdster. Als ze het bekende juichen van landgenoot Mathieu van der Poel na wilt doen, gaat het mis. Pieterse glibbert, terwijl ze haar fiets in de lucht wil steken en gaat bijna onderuit. Al vallend lukt het haar ternauwernood om niet keihard op de grond te vallen.

Puck Pieterse did the Roubaix recon yesterday to prepare for the race and she said that she even tried to prepare her winning celebration although it didn’t go that perfectly 🤭 pic.twitter.com/mtR0PCUGf5 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) February 26, 2026

Op beelden die te zien zijn op platform X lijkt de schade bij Pieterse mee te vallen. Haar trainingsmaatjes moeten er in ieder geval hard om lachen. Ook de renster zelf ziet de lol van het voorval wel in. Nu weet Pieterse in ieder geval wat ze níet moet doen, tijdens Parijs-Roubaix.

Nadoen Van der Poel

Pieterse probeerde de celebration van landgenoot Van der Poel dus na te doen. Hij wist vorig jaar voor de derde keer op rij te zegevieren in de kasseienklassieker. Bij zijn aankomst, met ruim een minuut voorsprong op alleskunner Tadej Pogacar, klikte hij uit zijn pedalen om vervolgens zijn fiets in de lucht te steken. Dat ging Pieterse dus iets minder goed af.

Seizoensdebuut

De 23-jarige Amersfoortse is bezig aan haar laatste trainingsrondjes. Binnenkort zal ze haar officiële seizoensdebuut op de weg maken. Waarschijnlijk zal dat begin maart in Italië zijn. In de winter was ze druk met veldrijden. Daar fietste ze onder andere naar de derde plek op het WK in Hulst.

Parijs-Roubaix