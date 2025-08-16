Mountainbikester Anne Terpstra moest plotseling geopereerd worden na last van haar rechterbeen. Ze is inmiddels bezig met herstel en hoopt snel weer op de fiets te zitten. Haar diagnose heeft de 34-jarige namelijk veel geleerd.

Van de een op de andere dag had Terpstra last van haar rechterbeen. Begin juni reed ze op de vrijdag nog in de het wereldbekerseizoen in Leogang. Twee dagen later kampte ze met intense verzuring. "Het leek alsof mijn rechterbeen twee minuten gesprint had terwijl mijn linker er nog aan moest beginnen."

Het probleem bleek en vernauwde bekkenslagader, een kwetsuur vaker voorkomt in het wielrennen. "Het is een fietskwaal en misschien ook wel een schaatserskwaal. Want het heeft te maken met die gebogen houding", legt Terpstra, die zelf geneeskunde studeerde, uit. "Doordat wij steeds ons been omhoog doen, krijgt die slagader mechanische stress. Daardoor denkt de ader dat-ie sterker moet worden en maakt hij littekenweefsel aan. Op een gegeven moment wordt de ader aan de binnenkant te dun."

Binnen een paar weken moest ze al geopereerd worden. De ader werd 'schoongemaakt'. "Het is toch wel heel spannend hoor", zegt Terpstra. "Het is niet even een schroef in je sleutelbeen. Die slagader moet het wél blijven doen, en niet alleen voor het fietsen. Maar die artsen weten echt wel wat ze doen, daar moet je op vertrouwen."

Herstel

Daarna volgt het herstel. De renster zit nu in haar vijfde week en mag al bijna weer alles doen. Ze hoopt zelfs nog een paar World Cup-wedstrijden te rijden aan het einde van het jaar. "Om te redden wat er te redden valt." Terpstra staat op dit moment op plaats 26 op de wereldranglijst en zal door haar afwezigheid nog wat plaatsen zakken.

Brandend vuurtje

Door haar diagnose is Terpstra vastberaden om nog een keer alles op alles te zetten voor haar geliefde sport. "Ik zou het zó erg gevonden hebben als er iets uit kwam dat voor mij zou bepalen dat ik moest stoppen. Dat heeft me geleerd dat ik volgend jaar zeker nog door ga. En vooral omdat ik het dus echt heel leuk vind."

Haar contract bij het Duitse Ghost loopt nog een jaar door. "Op mijn leeftijd denk je er wel eens over na wanneer het genoeg is. Steeds bij de einddatum van mijn contract dacht ik er over na of ik het vuurtje nog voelde branden." Nu weet ze dat zeker.