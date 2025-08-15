De voetbalwereld heeft twee transferwindows waarin spelers over kunnen stappen van het ene naar het andere team. Bij het wielrennen wisselen renners eigenlijk alleen na het jaar van ploeg. Op een hoge uitzondering daargelaten. Die eer is weggelegd voor de Nederlandse Charlotte Kool.

Zij verlaat na enkele succesvolle jaren het Nederlandse Team Picnic PostNL voor Fenix-Deceuninck uit België. De Nederlandse sprintster tekent daar een contract tot eind 2028.

'Nieuw hoofdstuk'

"Bij Team Picnic PostNL ben ik altijd erg gelukkig geweest en er was geen reden om te vertrekken. De interesse van mijn nieuwe team bood echter een aantrekkelijke uitdaging die ik graag aanga", zegt Kool.

This week marks @charlotte_kool's final days with Team Picnic PostNL as we today confirm her move to another team. In her time with us, Charlotte has brought incredible talent, determination, and many memorable results and moments to our team. We’re so grateful for everything… pic.twitter.com/8VZTxbikjN — Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) August 15, 2025

"Ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière", aldus de wielrenster. "Natuurlijk brengt een overstap halverwege het seizoen uitdagingen met zich mee, maar het voelt goed. Ik ben met open armen ontvangen en ik kan niet wachten om in mijn nieuwe kleuren te racen. Deze nieuwe omgeving geeft me veel extra motivatie."

Tour de France Femmes

Kool won vorig jaar de eerste twee etappes in de Tour de France Femmes. Dit jaar gaf ze na de openingsetappe al op. Kool bleek nog te veel last te hebben van haar val in de slotrit van de Baloise Ladies Tour.

Ronde van Romandië

Kools oude ploeggenoten werden vrijdag uit koers gehaald bij de Ronde van Romandië. De internationale wielerbond UCI diskwalificeerde Picnic PostNL omdat de ploeg weigerde zich te houden aan de regels voor de implementatie van GPS-trackers als test voor een nieuw veiligheidssysteem.

Ook Visma | Lease a Bike, Canyon//Sram zondacrypto, EF Education - Oatly en Lidl-Trek wilden niet aan de regels voldoen. Dus mochten er in totaal dertig rensters niet starten in de proloog, die gewonnen werd door de Italiaanse Paula Blasi van UAE.