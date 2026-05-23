Het is deze zaterdag dan eindelijk tijd voor het echte klimwerk in de Giro d'Italia. De etappe kent enorm veel hoogtemeters en gaat de hele dag op en af met een loodzware finish bergop als slotstuk. De ogen zijn vooral gericht op de klassementsmannen, want grote verschillen liggen in het verschiet. Mis hier niks van al het spektakel.

Veel liefhebbers van de wielersport kijken al weken reikhalzend uit naar de veertiende etappe van de Giro. Met ruim 4300 hoogtemeters over iets meer dan 130 kilometer is het immers de eerste échte bergrit. In het uiterste noordwesten van Italië trekt het peloton in de Aostavallei vanuit Aosta naar de finish bergop in Pila. Iedereen zal kijken naar topfavoriet Jonas Vingegaard, die de roze trui wil bemachtigen. Al willen ook sterke klimmers vanuit de vlucht proberen om er met de dagzege vandoor te gaan.

De iconische 'maglia rosa' hangt nog altijd om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio, al hijgt Vingegaard in zijn nek. De Deen heeft slechts 33 tellen achterstand op Eulalio, waardoor een overname van de leiderstrui wordt verwacht. Ook Thymen Arensman hoopt zo lang mogelijk mee te kunnen doen met de klassementsmannen. Hij staat op een knappe derde plek, op anderhalve minuut achter Vingegaard. Bij een goed resultaat op zaterdag kan hij al bijna met een been op het podium in Rome gaan staan.

Voor de overige Nederlanders, en dan vooral de topsprinters Dylan Groenewegen en Casper van Uden, wordt het vooral overleven op zaterdag. Zij hopen binnen de tijdslimiet binnen te komen. Hun hoop ligt op de vijftiende etappe op zondag, als er weer een sprintrit wordt verwacht. Veteraan Wout Poels wil, net als in de eerdere heuveletappes, een zo goed mogelijk resultaat rijden.

