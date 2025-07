Nederlandse wielrenster Anna van der Breggen staat zaterdag voor het eerst aan de start van de Tour de France Femmes. Ze blikt realistisch vooruit op haar 'bijzondere' debuut en hoopt een mooi resultaat te kunnen neerzetten.

De 35-jarige Van der Breggen maakte begin dit jaar haar comeback in het peloton. Haar jaar wordt nog specialer met haar debuut in de Tour. “Ik ben blij dat deze koers er is", zegt Van der Breggen over de ronde van Frankrijk tegen Wielerflits. "Ook al hou je niet van wielrennen, dan weet je toch wat de Tour is. Het is bijzonder dat ik hier sta en dat het vrouwenwielrennen dat nu heeft. Maar ik sta hier niet met een ander gevoel dan voor andere koersen.”

De ex-wereldkampioene boekte in mei tijdens de Vuelta haar eerste ritzege sinds 2021. In de Giro d'Italia werd ze vervolgens zesde in het klassement. "We hadden gehoopt iets meer mee te kunnen doen op het podium, dat viel wat tegen. Het lag niet aan de voorbereiding, want die was wel goed."

Verwachting

Door die tegenvaller vindt Van der Breggen het lastig in te schatten waar ze nu staat. Ook vanwege haar ploeggenote Lotte Kopecky bij Team SD Worx - Protime die niet voor het klassement zal rijden. "Maar ik voel wel dat we goed zijn voorbereid en we staan nog altijd achter Lotte. Ik hoop dat we er iets moois kunnen uithalen met etappewinst, een trui of wat dan ook. We moeten er alles uithalen wat erin zit.”

Toch blijft de Nederlandse voorzichtig in haar voorspelling. "Ik hoop dat ik goed hersteld ben en een stukje beter ga zijn. Maar het voelt nu niet realistisch om te zeggen dat ik met de gele trui naar huis ga. Ik ga ook geen tijd laten lopen als dat niet hoeft en dan gaan we het aankijken na die eerste dagen.”