Oud-topwielrenster Leontien van Moorsel is viervoudig olympisch kampioene en won twee keer de Tour de France. Toch kon ze niet van de prestaties genieten. De Nederlandse was namelijk verwikkeld in een zware mentale strijd.

Ze kampte tijdens haar topsportcarrière namelijk met een eetstoornis. Dat had veel invloed op haar beleving van de Tour-zege. Ze won de ronde van Frankrijk in 1992 en 1993. "Als klein meisje droomde ik daarvan. En dan win je de Tour, maar in combinatie met een eetstoornis. Dus op het moment dat je op het podium staat, ben je helemaal niet blij", vertelt ze in de podcast Inspiratie uit het zwarte gat.

'Stemmetje in mijn hoofd'

Ze kon namelijk alleen maar denken aan de slok champagne die ze zou moeten nemen. "Zoveel kilocalorieën", ging er in haar hoofd om. Het lukte haar niet om te genieten van de zege. "Ik dacht alleen maar: ik heb nog niet genoeg verbrand, dan moet ik 's middags weer extra oefeningen doen. Want anders dan mocht ik dat niet van het stemmetje in mijn hoofd."

"Dus toen ben ik 's middags heel hard bij gaan trainen om gewoon mezelf die slok champagne te gunnen", vervolgt ze. "Dat voelde natuurlijk aan alle kanten niet goed."

Depressieve periode

Ze moest in 1994 dan ook een pauze nemen van het wielrenner door de ernst van haar eetstoornis. Ze viel extreem veel af, haar gezondheid verslechterde snel, en ze raakte in een depressieve periode waarin ze obsessief bezig was met haar gewicht, voeding en prestaties.

Daarover sprak ze al eerder op tv. "Het is vreselijk. Iedereen vindt wat van je. Op het moment dat je mentaal heel diep zit, doet het ook echt wat met je", zei ze. "Het is lastig om erover te praten. Ik ben voor alles uitgemaakt. Vet varken, stop ermee."

Olympische medailles

Gelukkig vond ze de weg omhoog weer. Dat resulteerde in vier olympische medailles op de Spelen van Sydney in 2000. Ze won goud op de wegwedstrijd, tijdrit en achtervolging op de baan. Bij het baanwielrennen pakte ze ook zilver bij de puntenkoers. Vier jaar later prolongeerde ze in Athene haar olympische titel op de tijdrit. Daarna nam ze afscheid van haar profcarrière.