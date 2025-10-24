De Belgische baanwielrenner Jules Hesters is woedend op de organisatie van het WK in Chili. In een bizar chaotische race tijdens het onderdeel scratch werd de Belg gestraft en kreeg hij geen bronzen medaille maar een zesde plek. Het ging allemaal om een botsing in de laatste ronde.

De finale van de scratch bij de mannen was al één grote chaos in Chili. Door de vele wisselingen in de stand was het voor de renners en de organisatie niet duidelijk wanneer de finish was. Die ligt normaal gesproken bij de scratch na veertig rondes. De renners zetten na veertig ronden ook een sprint in, maar de organisatie liet ze nog een ronde extra rijden. Achteraf bleek dit fout en kwam de WK-leiding hierop terug, waardoor de stand bij de eerste sprint telde.

In de laatste ronde vond er echter nog een opmerkelijk moment plaats rondom Hesters. Hij eindigde in ronde 41 als zevende, maar in ronde veertig, de oorspronkelijke finish, was hij derde. Brons lonkte voor Hesters, maar daar stak het Portugese team een stokje voor. Volgens hen vond er in de laatste ronde een botsing met Iuri Leitao plaats door toedoen van Hesters. De organisatie achtte deze klacht gegrond en plaatste de Belg terug naar plek zes. Dat zorgde voor brons voor Leitao en woede bij Hesters.

"Ik heb er geen woorden voor"

Tegenover Sporza reageerde Hesters verbijsterd op de keuze van de WK-organisatie om hem terug te zetten naar plek zes. "Ik heb er geen woorden voor. Ik maak een manoeuvre omdat iemand in mijn schoen rijdt. Niet omdat ik iemand wil hinderen. Dat kost mij een bronzen medaille. Ik denk niet dat ik schuld heb. Die Portugees had ook boven mij kunnen sprinten. Ik vind het zuur voor iets waar ik geen schuld in tref. Ik word ervoor gestraft en dat is op dit moment moeilijk te begrijpen."

Harry Lavreysen

De Nederlandse trots Harry Lavreysen ging niet van start op het onderdeel scratch. Hij wil in vier andere disciplines voor een historische medaillereeks gaan. Lavreysen werd donderdagnacht al wereldkampioen op de keirin, maar de Brabander hoopt dat daar ook nog een titel op de kilometer, teamsprint en individuele sprint bij zal komen.