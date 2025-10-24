Bij de WK baanwielrennen in Chili heeft Harrie Lavreysen op grootse wijze het onderdeel keirin gewonnen. Na drie rondjes sprinten, nadat het brommertje was verdwenen, drukte de Brabander zijn wiel als eerste over de finish. Ook was er een podiumplek voor Jeffrey Hoogland.

Voor Lavreysen is het zijn eerste WK-titel op dit onderdeel sinds 2022 en zijn vierde in totaal. En het ging met speels gemak. Hij lag met nog twee rondes te gaan op kop, met al een significant gaatje op de rest. Die marge trok hij door tot op de eindstreep.

Leigh Hoffman uit Australië pakt zilver en voor Hoogland is er brons.

Lastige weg naar de finale

De weg naar de finale was geen eenvoudig zondagstripje. Lavreysen plaatste zich namelijk via een omweg voor de kwartfinales. De veelvoudig wereldkampioen slaagde er niet in om in zijn heat bij de eerste twee te eindigen, maar won zijn race in de herkansingen, waarin telkens vier renners reden om één ticket.

Jeffrey Hoogland

Jeffrey Hoogland had zich wel rechtstreeks gekwalificeerd voor de kwartfinales. Tijmen van Loon, de derde Nederlandse deelnemer, strandde in de herkansingen. Later op donderdag maakten Lavreysen en Hoogland geen fouten in hun kwart- en halve finales, waardoor ze dus tot de eindstrijd reikten.

Nederlandse finale

In die halve eindstrijd won De Lichtflits uit Luyksgestel zijn heat, terwijl zijn land- en teamgenoot op de teamsprint tweede werd. Een plaats bij de beste drie was nodig om de finale te bereiken. Die werd verreden met onder anderen ook de Colombiaan Kevin Quintero, de wereldkampioen van 2023. Titelverdediger Kento Yamasaki uit Japan was al eerder in het toernooi gestrand, net als de Brit Matthew Richardson, die op de Spelen van Parijs het zilver pakte.

Op de keirin starten zes renners - in de herkansingen vier - die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst. Lavreysen is regerend olympisch kampioen op het onderdeel. Samen met Hoogland en Roy van den Berg pakte hij woensdag al het goud op de teamsprint.

Sprint bij de vrouwen

Bij de vrouwen drong Hetty van de Wouw door tot de halve finales van het sprinttoernooi. De 27-jarige Brabantse was in de kwalificaties over 200 meter goed voor de tweede tijd: 10,339. De snelste vier vrouwen mogen de eerste ronde overslaan. Van de Wouw versloeg in de tweede ronde Veronika Jabornikova uit Tsjechië. Zij won eerder van Steffie van der Peet.

In de kwartfinale was de Brabantse te sterk voor olympisch kampioene keirin en sprint Ellesse Andrews, uit Nieuw-Zeeland. Van de Wouw pakte vorig jaar op de WK in het Deense Ballerup het zilver op de sprint achter de Britse Emma Finucane. Van de Wouw en Van der Peet veroverden woensdag samen met Kim Kalee al de wereldtitel op de teamsprint. De halve finales en finale zijn vrijdag.