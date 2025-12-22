Fem van Empel heeft zelf gereageerd op haar besluit om haar wielercarrière voorlopig stil te leggen. In een persoonlijk bericht staat de 23-jarige wereldkampioene veldrijden stil bij haar afwegingen en bij het moment waarop zij voelde dat het tijd was om pas op de plaats te maken.

De wereldkampioene laat daarin geen twijfel bestaan over haar keuze. "Ik heb besloten mijn wielercarrière voor onbepaalde tijd op pauze te zetten", schrijft ze op haar Linkedin. Volgens Van Empel gaat het om 'een bewuste, weloverwogen keuze waar ik volledig achter sta'.

'Op dit moment mis ik het plezier'

Van Empel legt uit dat het gevoel dat haar jarenlang dreef, momenteel ontbreekt. "Op dit moment mis ik het plezier en de zin in het fietsen die ik jarenlang wel voelde", aldus de 23-jarige toprenster. Dat besef was voor haar doorslaggevend om nu afstand te nemen van de sport.

In plaats van door te gaan op karakter of schema's, kiest Van Empel bewust voor ruimte. "Daarom geef ik mezelf nu de ruimte om te ontdekken wie ik ben en wat ik graag wil doen", schrijft ze. Het besluit voelt spannend, maar geeft haar tegelijkertijd rust. "Het is een sprong in het onbekende, maar eentje die me vertrouwen en vrijheid geeft."

Het is niet de eerste keer dat Van Empel een stap terugzet. Eerder dit jaar lastte ze al een pauze in om zich te richten op haar mentale welzijn. In september keerde ze terug in competitieverband, waarbij ze aangaf zich uitsluitend nog op het veldrijden te richten en niet langer aan wegwedstrijden deel te nemen. Ook dat programma heeft ze nu voorlopig stopgezet.

De pauze betekent dat Van Empel voorlopig afstand neemt van het professionele wielrennen. Per 1 januari vertrekt ze bij Visma - Lease a Bike, waar ze de afgelopen jaren grote successen vierde. Ploegmanager Richard Plugge gaf eerder al aan haar beslissing volledig te respecteren, ondanks het sportieve gemis.

Blik op de toekomst

Tot slot spreekt Van Empel haar dankbaarheid uit richting haar omgeving. "Ik ben dankbaar voor alle steun die ik heb gekregen van de ploeg, mijn familie en de fans", schrijft ze. Met die steun kijkt ze vooruit. "Ik kijk ernaar uit om te zien wat de toekomst brengt en welke nieuwe uitdagingen en kansen er nog op mijn pad komen."

Ondanks haar jonge leeftijd heeft Van Empel al een indrukwekkend palmares opgebouwd, met meerdere wereld- en Europese titels in het veldrijden. Wanneer of zelfs of ze terugkeert in de wielersport laat ze bewust open. Voor nu kiest ze niet voor prestaties, maar voor rust, ruimte en het herontdekken van plezier.