Nederlandse wielerploeg nog altijd in degradatiestress, ondanks goede Giro d'Italia

De Nederlandse wielerploeg Team Picnic PostNL heeft een goede Giro d'Italia achter de rug. Sprinter Casper van Uden pakte zelfs een knappe etappezege. Het leverde de ploeg veel punten op voor de teamranking, maar het is nog maar de vraag of dat genoeg is om de profstatus te behouden.

Iedere drie jaar deelt de UCI, de mondiale wielerbond, namelijk achttien World Tour-plaatsen uit. De beste achttien teams op de lopende teamranking van de afgelopen drie jaar behouden hun profstatus. Een aantal teams, waaronder Picnic PostNL, zit op de wipwap.

Ritwinnaar Casper van Uden enorm dankbaar voor Giro-ploeggenoten, die hem wél vertrouwden Casper van Uden verraste dinsdag vriend en vijand door de vierde etappe van de Giro d'Italia te winnen. De pas 23-jarige Nederlander was de beste in de massasprint in Lecce en zag achter zich Olav Kooij en Maikel Zijlaard het podium volledig oranje kleuren. Na zijn ritzege was de renner van Picnic - PostNL vooral erg dankbaar.

Gevecht om profstatus

Momenteel staat Picnic PostNL achttiende en dat zou dus nét genoeg zijn om de profstatus te behouden. Maar de voorsprong op de rechtstreekse concurrentie is klein. De Nederlanders verdienden meer dan duizend punten met de ritzege van Van Uden, de tweede plek in etappe 17 van Romain Bardet en het goede klassement van Max Poole, die elfde eindigde. Tegelijkertijd werden er in de Vierdaagse van Duinkerke kostbare punten gewonnen.

Maar of die goede prestaties genoeg zijn, is nog maar de vraag. De teams hebben tot eind dit jaar om zich te bewijzen. Het Franse Cofidis staat op slechts 200 punten achter Picnic PostNL. Daarna volgt het Noorse Uno-X Mobility. Ook Arkéa - B&B Hotels, dat nu wel een profstatus heeft, lijkt te 'degraderen'.

Ex-topwielrenner Robert Gesink na dood van z'n vrouw tot tranen geroerd door eerbetoon Giro-peloton Robert Gesink heeft zondag beelden gedeeld van het indrukwekkende eerbetoon dat de Giro-renners brachten aan zijn overleden vrouw Daisy. Voorafgaand aan de slotetappe van de Giro d'Italia werd één minuut stilte gehouden. De emoties liepen daarbij hoog op bij de voormalig topwielrenner.

Astana

Wat ook niet helpt zijn de plotselinge goede prestaties van XDS - Astana. De ploeg uit Kazachstan leek aan het begin van het seizoen ten dode opgeschreven, maar pakte op een tactische manier veel punten in een korte tijd. Ze bezochten bijvoorbeeld veel kleinere rondes. Tijdens de Giro pakten ze belangrijke punten met dank aan de bergtrui van Lorenzo Fortunato en Christian Scaroni, die tweede werd om het bergklassement.

Olav Kooij zorgt voor dubbel feest bij Visma na weekend van uitersten, ploeggenoot Simon Yates wint Giro d'Italia Olav Kooij heeft de laatste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Visma | Lease a Bike was in de sprint in Rome oppermachtig. Zijn ploeggenoot Simon Yates kwam niet meer in de problemen en pakte de eindzege in een weekend van uitersten voor de Nederlandse ploeg.

Visma - Lease a Bike

Naast Picnic PostNL koerst er nog een team uit Nederland in het peloton: Visma-Lease a Bike. Zij doen het een stuk beter en hoeven zich geen enkele zorgen om hun profstatus te maken. Simon Yates bracht hen de eindzege in de Giro, waardoor Visma alleen UAE voor zich laat gaan in de teamranking.